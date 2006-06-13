سخنانم در بيان كاهش تخلفات بود نه از موضع تملق

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، شرح كامل نامه محمد رضا رحيمي در صحن علني امروز مجلس قرائت شد ، به شرح زير است:

احتراما پيرو تذكر 3 نفر از آقايان نماينده مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 1/3/85 در خصوص اينجانب و ديوان محاسبات كشور ، ضمن احترام به نمايندگان محترم خواهشمند است جهت رفع شبهات موجود و تنوير اذهان نمايندگان دستور فرماييد متن اين نامه در صحن علني مجلس قرائت شود.

در روزهاي اخير انتشار خبر خلاصه شده سخنراني اينجانب در مراسم افتتاحيه اجلاس سالانه مديران ديوان محاسبات كشور در رسانه هاي همگاني كه با عين متن سخنراني تفاوت هايي داشت موجب اين برداشت در عده اي از نمايندگان گرديد كه گويي ديوان محاسبات كشور در دولت جديد قصد پيگيري وظايف خود و برخورد با تخلفات دستگاه ما و لوايح دولتي را ندارد.

اينجانب با استناد به متن كامل سخنراني كوتاه خود صريحا و اكيدا اعلام مي دارم مطلقا چنين عبارتي يا شبيه آن در اين سخنراني اظهار نداشته ام و اين برداشت از مطالب اينجانب كاملا نادرست و غير واقعي است.

اينجانب در سخنراني كوتاه خود عرض كردم، براي رعايت وقت آمار تخلفات را ارائه نمي دهم و ابراز اميدواري كردم كه ميزان و ابعاد تخلفات دستگاه هاي دولتي از قوانين و مقرات جاري كاهش يافته و يا كلا از ميان برود تا به اين وسيله كار ديوان نيز كاهش يابد و اين اميدواري نيز يقينا اختصاص به اينجانب نداشته بلكه تمامي نمايندگان مجلس و رياست جمهور و اعضاء دولت و مديران شريف آن و بويژه مقام معظم رهبري نيز خواهان آن هستند كه با افزايش ضريب رعايت قوانين و مقررات كشوري در همه بخش هاي نظام چرخش امور و حفاظت از مصالح نظام و بيت المال مستمرا بهبود و ارتقائ يابد و اين نافي اقدامات قانوني ديوان محاسبات كشور در برخورد قاطع با متخلفان نيست.

همچنين، غرض اينجانب از بيان مطلبي از قول يك شهروند از يك كشور اسلامي ديگر كه بر اغراق آميز بودن آن تاكيد كردم صرفا جز اين نبود كه تاكيد نمايم وقتي جهان اسلام چنين نگاهي به ما دارد وظيفه ما در حفظ حراست و اصول، قواعد، قوانين و مقررات اين نظام اسلامي بسيار سنگين تر و دشوارتر خواهد بود و بايد به شدت از ارتكاب هرگونه تخلف مالي اجتناب شود و لذا وكلاي محترم ملت شريف ملاحظه مي فرمايند كه اينجانب در مقام بيان كاهش تخلفات بوده و هرگز در موضع تملق نبوده و نخواهم بود و به تاسي از كلام حضرت مولي الموحدين اعلام مي كنم بر دهان تملق گويان بايد خاك پاشيد.

گفتني است؛ در پايان قرائت اين نامه برخي از نمايندگان با صداي بلند فرياد زدند كه اين پاسخ قانع كننده نبود.