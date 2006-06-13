دادگاه محاكمه صدام آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جلسه امروز نيز همچون جلسات گذشته به تكميل شنيدن اظهارات شاهدان دفاع از جنايات متهمان اختصاص دارد.



سي و چهارمين جلسه محاكمه صدام ساعت 20/11 به وقت محلي در ميان تدابير شديد امنيتي در بغداد آغاز شد.



در جلسه امروز،برزان ابراهيم التكريتي برادر ناتني صدام حضور ندارد؛ قاضي رئوف عبدالرحمن رئيس دادگاه در جلسه روز گذشته پس از بروز درگيري لفظي، وي را از سالن اخراج كرد.



صدام 69 ساله در جلسات گذشته، تمام اتهامات وارده عليه خود را انكار كرده است و مشروعيت دادگاه را نيز زير سوال برده است.

صدام و همدستانش از 19 اكتبر( 27 مهرماه) سال 2005 تاكنون به اتهام دست داشتن در كشتار 148 تن از شيعيان دجيل در سال 1982 مورد محاكمه و بازجويي قرار مي گيرند كه همچنان ادامه دارد.