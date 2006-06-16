علي دارابي، معاون امور مجلس و استان هاي سازمان صدا و سيما، در گفتگو با خبرگزاري "مهر" درباره تاثير كاهش بودجه مراكز استان ها بر آثار توليدي آنها گفت: "امسال افزايش بودجه نداشتيم و بودجه كاهش يافته است. البته ما سعي كرديم بودجه مراكز در سطح سال 84 محفوظ بماند. با اين اوصاف بعضي مكانيزيم هاي تشويقي را اعمال كرديم تا اگر مركزي توليدات فاخر و خوب داشت، تشويقش كنيم."

وي در ادامه افزود: "ما هم واقعاً نگران هستيم، چرا كه امسال حداقل به صد ميليارد بودجه نياز داشتيم تا بتوانيم تعهدات خود را انجام دهيم. همچنين قادر به عملي كردن برخي تكاليف مصوب مثل شبكه خبر انگليسي هم نيستيم. ما امروز شبكه اي كه در دنيا با آن سخن بگوئيم، نداريم. علاوه بر آن با اين روند تخصيص بودجه ما تا پايان سال هم قادر نيستيم شبكه خبر انگليسي را راه اندازي كنيم. درخواست ما 27 ميليارد بوده، ولي 23 ميليارد داده شده آن هم به صورت يك به دوازده. يعني تخصيص كل بودجه تا پايان سال طول مي كشد. مشكل بودجه پاشنه آشيل سازمان است و سايه اش را بر توليدات مي اندازد و براي ما مشكل ايجاد مي كند."

دارابي خاطرنشان كرد: "ما به عنوان قدم اول تلاش كرديم بودجه امسال در سطح بودجه سال گذشته محفوظ بماند و كاهش پيدا نكند. قدم دوم اين بود كه از برخي مكانيزم هاي تشويقي بهره مند شويم. ما مصوبه اي در سازمان داريم كه اگر آثاري از مراكز در شبكه هاي سراسري پخش شد، تمام هزينه آن را به مركز پرداخت كنيم. اين مساله در گذشته نبوده و اگر برخي آثار خوب حد نصاب استانداردهاي لازم را به دست بياورند، ما از مكانيزم هاي تشويقي براي آنها استفاده مي كنيم."

معاون امور مجلس و استان هاي صدا و سيما درباره دليل استفاده برخي مراكز استاني از كارگردانان و بازيگران تهراني به جاي عوامل بومي گفت: "در گذشته بعضي مراكز براي اينكه توليدات خود را به شبكه ها عرضه كنند از كارگردان ها و بازيگران معروف استفاده مي كردند، اما ما از امسال به طور كلي تعريف كرديم كه بايد استاندارد برنامه سازي و توليد آثار مبتني بر هويت محلي و خرده فرهنگ هاي هر استان باشد. بنابراين هم اكنون در حال كاهش استفاده از كارگردانان و بازيگران تهراني هستيم و به طور محسوس هم در آثار بعدي كه به نمايش مي گذاريم، اين مساله را مي توانيد ببينيد."

دارابي درباره تسهيلات فراهم شده براي پخش آثار برتر جشنواره مراكز استان ها در شبكه هاي سراسري گفت: "تاكنون آثار برتر در بخش نماهنگ و آثار خبري پخش شده، ولي الزاما به معناي اين نيست كه همه آنها كه در جشنواره مراكز استان ها حائز رتبه مي شوند ما بتوانيم از شبكه هاي سراسري پخش كنيم."

وي درباره صحت ادعاي برخي مبني بر خريد آثار برتر شهرستاني و انتقال آنها به آرشيو گفت: "ما در توليد آثار مشاركت داريم، اما اينطور نيست كه هزينه را پرداخت كنيم و فيلم را آرشيو كرده و پخش نكنيم. اين آثار معمولاً در شبكه هاي استاني پخش مي شود. در گذشته فاصله كار توليدي با استانداردي كه بايد نمايش داده مي شد زياد بود، لذا اين مشكل به وجود مي آمد، ولي در حال حاضر ما نظارت جدي بر فيلمنامه داريم؛ برخي فيلمنامه ها را چند بار تغيير مي دهيم تا از گام اول اين كار درست انجام و خروجي كار منجر به نمايش شود. اميدواريم با سياست هاي اتخاذ شده امسال آن را به طور جدي دنبال كنيم."