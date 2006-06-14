كيوان رحيمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، افزود: بخش قابل توجهي از آلودگي در محيط زيست مربوط به پسماندهاي شهري و زباله هاي بخش صنعتي و پزشكي است كه با وضع ضوابط و مقررات جديد ، اين وضعيت طي سال جاري كاهش يافته است.

وي نسل آينده حيات اجتماعي بايد رو به رشد باشد و از اين رو سازمان محيط زيست فعاليت هاي خود را به صورت ملي براي جلب مشاركت هاي مردمي در كشور انجام مي دهد.

رحيمي ، زباله هاي خانگي را 50 درصد زباله هاي شهري برشمرد و اظهار داشت: با توجه به بالا بودن ميزان زباله هاي خانگي در كشور مديريت صحيح صورت نگرفته و اطلاع رساني و مديريت استقرار زباله ها در ايران به خصوص در روستاها ضعيف عمل نموده است.

وي در ادامه از روند بيابان زايي در كشور به خصوص در خراسان جنوبي انتقاد كرد و افزود: در خراسان جنوبي كمتر به اين مسئله توجه شده و بر تخريب محيط زيست در اين استان كمك نموده است.

رحيمي اضافه كرد: بر خلاف ساير نقاط كشور كه براي شهرك هاي صنعتي فاضلاب و فضاي سبز در نظر گرفته شده است ، در خراسان جنوبي حتي يك فاضلاب احداث نگرديده است.

مديركل محيط زيست خراسان جنوبي در پايان گفت : پايش مستمر واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي و نظارت بر پسماندهاي خانگي ، پزشكي و صنعتي از مهمترين برنامه هاي محيط زيست استان در سال جاري است.