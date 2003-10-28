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۶ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۴۶

بدليل تاخير در ورود به زمين

جريمه نقدي براي پگاه گيلان

تيم پگاه گيلان بدليل تاخير در ورود به زمين به پرداخت جريمه نقدي محكوم شد.

به گزارش خبرنگار"مهر" كميته برگزاركننده مسابقات فدراسيون فوتبال اعلام كرد با توجه به گزارش ناظرومسوول برگزاري مسابقه تيمهاي پگاه گيلان وسايپا ازهفته هشتم رقابت هاي ليگ برتر، تيم پگاه گيلان به علت سه دقيقه تاخيردرورود به زمين
معادل 900 هزارريال جريمه نقدي محكوم شد.
برهمين اساس تيم پگاه درصورت ارائه دلايل موجه ظرف مدت 10 روزمي تواند نسبت به جريمه درنظرگرفته شده اعتراض ودلايل خودرا ارائه نمايد.

کد مطلب 33919

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