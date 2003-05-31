مردم بايد استفاده از تاكسيمتر را از رانندگان بخواهند

مدير روابط عمومي شركت تاكسي راني در گفت و گو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :تا زماني كه شرايط جامعه چنين است و مردم ما با عادت 30 ساله عدم استفاده از تاكسيمتر ،استفاده از آن را مطالبه نكنند بهترين الگوها هم براي تاكسيراني نمي تواند جوابگو باشد .

حسين علي نيا با اشاره به اينكه طرح استفاده از تاكسيمتر در سال 79 از طرف شوراي شهر به تصويب رسيد و از ارديبهشت 80 استفاده از آن اجباري شد افزود ::تاكسيمتر هاي فعلي كارايي لازم را جهت تعيين نرخ تاخير در ترافيك و همچنين قدرت تخليه اطلاعات روي كامپيوتر ،جهت پردازش را دارند و مسلما استفاده از آن براي محاسبه كرايه بيشتر از همه به نفع مسافران خواهد بود .

وي در مورد نحوه برخورد با رانندگاني كه از تاكسيمتر استفاده نمي كنند ،گفت :مردم بايد از رانندگان تاكسي ها بخواهند كه كرايه شان را با توجه به تاكسيمتر حساب كنند و در صورت مشاهده تخلف آنرا به واحد شكايات شركت تاكسي راني اطلاع دهند ،البته هيچ جريمه نقدي در كار نيست ، فقط براي مدتي تاكسي را متوقف كرده و به رانندگان متخلف آموزش لازم جهت استفاده از تاكسيمتر داده ميشود .

وي در اين مورد كه ظرفيت تاكسي ها 4 نفر است ولي كمتر راننده اي با توجه به اين ظرفيت مسافر سوار مي كند ، گفت : ظرفيت 4 نفره خودرو ها با قوانين رانندگي كاملا منطبق است ولي به علت رفتار هاي غلط فرهنگي كه به شدت در تمام سطوح جامعه و

فعاليتهاي ما شكل گرفته است ،تنها رانندگان تاكسي ها را در عدم رعايت آن نمي توانيم مواخذه كنيم . وي نقش رسانه هاي جمعي را در فرهنگ سازي در جامعه براي تمايل به استفاده از تاكسيمترهم از طرف شهر وندان و هم از طرف رانندگان را مهم ارزيابي كرد و آنرا در پيشبرد اين امر موثر دانست .