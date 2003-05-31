۱۰ خرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۱۸

مردم بايد استفاده از تاكسيمتر را از رانندگان بخواهند

بايد فرهنگ استفاده از تاكسيمتر را در جامعه نهادينه كرد و مردم نيز بايد از رانندگان بخواهند كه در محاسبه كرايه از تاكسيمتر استفاده كنند .

مدير روابط عمومي شركت تاكسي راني در  گفت و گو با خبر نگار اجتماعي  خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :تا زماني كه شرايط جامعه چنين است  و مردم ما با عادت 30 ساله عدم استفاده از تاكسيمتر ،استفاده از آن را مطالبه نكنند  بهترين الگوها هم براي تاكسيراني نمي تواند جوابگو باشد .

حسين علي نيا با اشاره به اينكه طرح استفاده از تاكسيمتر در سال  79 از طرف شوراي شهر به تصويب رسيد و از ارديبهشت  80 استفاده از آن اجباري شد  افزود ::تاكسيمتر هاي فعلي  كارايي لازم را جهت تعيين نرخ  تاخير در ترافيك و همچنين  قدرت تخليه اطلاعات روي كامپيوتر ،جهت پردازش را دارند و مسلما استفاده از آن  براي محاسبه كرايه   بيشتر از همه به نفع مسافران خواهد بود .

وي در مورد نحوه برخورد با رانندگاني كه از تاكسيمتر استفاده نمي كنند ،گفت :مردم بايد از رانندگان تاكسي ها بخواهند كه كرايه شان را با توجه به تاكسيمتر حساب كنند   و در صورت  مشاهده تخلف  آنرا به واحد شكايات شركت تاكسي راني اطلاع دهند ،البته هيچ جريمه نقدي  در كار نيست  ، فقط براي مدتي تاكسي را متوقف كرده و به رانندگان متخلف آموزش لازم  جهت استفاده از تاكسيمتر داده ميشود  .

وي در اين مورد كه ظرفيت  تاكسي ها 4 نفر است  ولي كمتر راننده اي با توجه به اين ظرفيت مسافر سوار مي كند ، گفت : ظرفيت 4 نفره خودرو ها  با قوانين رانندگي كاملا منطبق است ولي به علت رفتار هاي غلط فرهنگي كه به شدت در تمام سطوح جامعه و

فعاليتهاي ما شكل گرفته است ،تنها رانندگان تاكسي ها را در عدم رعايت آن نمي توانيم مواخذه كنيم . وي  نقش رسانه هاي جمعي  را در فرهنگ سازي در جامعه براي تمايل به استفاده  از تاكسيمترهم  از طرف شهر وندان و هم از طرف رانندگان را  مهم ارزيابي كرد و آنرا در پيشبرد اين امر موثر دانست .

