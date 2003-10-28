رزمايش تندر 2 نيروي زميني ارتش پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، در آخرين مرحله رزمايش تندر 2 عمليات نامنظم تكاوران لشكر 88 زرهي سيستان و بلوچستان و نيروهاي مخصوص تيپ 65 با فرض قطع ارتباطات آ.ام، اف.ام و ماهواره اي و اجراي كمين هاي متعدد با موفقيت به پايان رسيد.

بر اساس اين گزارش در مرحله نهايي اين رزمايش كه امير سرلشگر محمد سليمي فرمانده كل ارتش و فرماندهان نيروي زميني و هوايي ارتش بر چگونگي اجراي آن نظارت داشتند، دلاورمردان نيروي زمين ارتش با ايجاد تاخير در حركات دشمن فرضي، اتخاذ شيوه هاي نوين جنگ هاي چريكي و انفجارات به ستونهاي خودرويي در حال حركت نيروهاي دشمن فرضي در دويست كيلومتر از مسير راههاي مواصلاتي يورش بردند.

در اين عمليات گروهها و دسته هاي رزمي از تاكتيك هاي رزمي جديد و عمليات رواني با استفاده از تجهيزات ابتكاري به نحو مطلوبي استفاده كردند.

همچنين بالگردهاي شكاري هوانيروز ارتش با اجراي آتش هاي پشتيباني همراه با پرواز بمب افكن هاي نيروي هوايي تكاوران و نيروهاي ويژه را در اجراي طرحهاي پدافندي همراهي كردند.

اين گزارش حاكي است، اين رزمايش با تك هماهنگ شده و منظم نيروي زميني ارتش با انهدام اهداف در عمق با بمب، راكت و گلوله هاي جنگي نيروي هوايي ادامه يافت و با آتش پرحجم توپ هاي كششي و خودكششي لشگر 88 زرهي سيستان و بلوچستان، تانك ها و نفربرهاي بازسازي شده پس از عبور از خط عزيمت به اهداف تعيين شده يورش بردند و بالگردهاي هوانيروز ارتش با اتخاذ تاكتيك هاي متناسب با نوع تهديدات تعريف شده صحنه هايي از نبرد حقيقي را ترسيم كردند.

به كارگيري سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي ج.آي.اس همچنين راه اندازي سيستم كنترل و فرماندهي مكانيزه از راه دور به منظور انتقال تصاوير و اطلاعات منطقه نبرد، استفاده بهينه از توپهاي اسكاري گارد و اورليكن عليه اهداف متحرك از ويژگي هاي آخرين مرحله رزمايش تندر 2 بود.

در اين رزمايش براي نخستين بار بالگردهاي هوانيروز ارتش، نيروهاي عمل كننده را در منطقه هلي برد كردند و بالگردهاي كبري نيز با استفاده از تجهيزات نوين نقاط تعيين شده را با موفقيت مورد هدف قرار دادند و جنگنده هاي نيروي هوايي ارتش با پرتاب روشن كننده ها و اجراي آتش موشك هاي دوش پرتاب اين نيرو به اهداف متحرك زميني، پيشروي تيم هاي واكنش سريع نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران را مهيا كردند.



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