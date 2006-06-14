دكتر " حبيب الله صادقي " درگفتگوي با خبرنگار مهر با اعلام اين مطلب درخصوص برگزاري نمايشگاه هنرمندان نقاش دهه چهل وپنجاه درگالري مميز گفت : نمايشگاهي كه پيش روي داريم نمايشگاهي پرباراست كه مجموعه اي از ريشه هاي نقاشي معاصرما را به تصويرمي كشد . برپايي اين نمايشگاه يكي از اقدامات سازنده وتاثيرگذار انجمن نقاشان ايران است.

وي افزود : به تصويركشيدن آثار نقاشان دهه چهل وپنجاه درواقع نوعي ريشه يابي پيشكسوتان اين عرصه بوده است كه سازمان هاي مختلفي چون موزه هنرهاي معاصرتهران ، مركزفرهنگي - هنري صبا، انجمن نقاشان ايران ، انجمن مجسمه سازان وتعدادي از مجموعه داران مختلف دربرگزاري آن مشاركت داشته اند . نمايش هريك ازاين آثار دركنار يكديگر به مثابه تصويركشيدن جريان هاي مختلف هنري درطي دهه هاي چهل وپنجاه بوده است.

رئيس موزه هنرهاي معاصرتهران درپاسخ به اين پرسش كه با وجود چنين پيشينه غني درتاريخ نقاشي ايران آيا امروز هنرنقاشي ما به جايگاهي كه بايد دست يافته است يا خير گفت : چرا كه نه. نقاشي ما امروز بسيار پيشرو ومترقي عمل مي كند . استعدادهايي دراين عرصه پديد آمده اند كه به پررنگ كردن اين حيطه دامن زده اند . من به شخصه دست تك تك هنرمندان پيشكسوت نقاش را كه درطي سال هاي گذشته زيربناي نقاشي ايران را با جديت و عشق فراوان بنيان نهادند مي بوسم . زيرا ثمره تلاش آنها امروز در نقاشان ما متجلي شده است.