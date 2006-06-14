به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، اين نشست ها از زمستان 1384 با هدف شناساندن ادبيات كشورهاي جهان با حضور نويسندگان و مترجمان آغاز شد ولي از سال جديد تا كنون به دليل فقدان بودجه هاي لازم برگزار نمي شود.

محمودي - معاون فرهنگسراي ملل با اعلام اين خبر افزود : در برنامه هاي ما ادبيات داستاني و شعر ملل و نيز ادبيات مقاومت ملل همچنان جزو اولويت ها است اما بدون داشتن هزينه نمي توانيم آنها را مجددا شروع كنيم.

وي تصريح كرد: از آغاز سال جديد تا امروز و استقرار مديريت تازه در فرهنگسرا، بودجه اي به ما تعلق نگرفته است. تمام برنامه هايي كه در حال حاضر در فرهنگسرا برپا مي شود رايگان و توسط اساتيدي است كه توقع مالي ندارند.

به گزارش مهر، هم اينك دو برنامه حافظ شناسي (دوشنبه و چهارشنبه ها) و مثنوي شناسي (دوشنبه و پنج شنبه ها) در فرهنگسراي ملل برپاست .



