كارشناسي ارشد "زبان هاي باستاني" در مركز ايرانشهر ايجاد مي شود / رديف بودجه مركز آموزش عالي ايرانشهر مستقل مي شود

دكتر "اكبري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين خبر افزود: مركز آموزش عالي ايرانشهر تا كنون در مقطع كارشناسي رشته هاي مترجمي زبان انگليسي، زبان و ادبيات فارسي و رياضي فعال بوده است و از مهر ماه 85 با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان هاي باستاني اقدام خواهد كرد.

وي با بيان اينكه رتبه اول كشوري آزمون كارشناسي ارشد رشته مترجمي زبان انگليسي از مركز آموزش عالي ايرانشهر بوده است، خاطرنشان كرد: تعداد قابل توجهي از دانشجويان واحد ايرانشهر در بين 20 برگزيده اول آزمون كارشناسي ارشد بودند. اين در حالي است كه ورودي هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به طور نسبي نسبت به ورودي هاي دانشگاه هايي مانند كرمان و شيراز نمره قبولي پائين تري دارند ولي خروجي ها با كيفيت تر هستند.