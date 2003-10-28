معاون وزير دفاع آمريكا ويروسي است كه بايد نابود شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره،" وليد جنبلاط " رييس حزب دروزيهاي لبنان با توصيف كردن پل ولفوويتز معاون وزير دفاع آمريكا به ويروس خطرناك افزود : اميدوارم دفعه آينده موشكها با دقت بيشتر و موثرتري اين ويروس و امثال اين ويروسها در آمريكا كه در كشورهاي عربي ازجمله عراق و فلسطين اشغالي فساد مي كنند مورد هدف قراردهند و از ريشه نابود شوند.

اين اظهارات جنبلاط پس ازنجات معاون وزير دفاع آمريكا از حمله موشكي به هتل الرشيد بغداد عنوان شد .اين عضو پارلمان لبنان همچنين از عملكرد پل ولفوويتز يكي از طرحان حمله آمريكا به عراق و نيز طرفداران رژيم صهيونيستي شديدا انتقاد كرد .

اين درحالي است كه مسوولان سفارت آمريكا درلبنان درواكنش به اظهارات جنبلاط آن را زشت توصيف كردند و طي اطلاعيه اي از دولت لبنان خواستند اين اظهارات را محكوم نمايد .

