به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تشرين، هيئتي ديني از دانمارك به منظور ادامه و استمرار فعاليتهاي ديني و فرهنگي از مجمع شيخ احمد كفتارو در سوريه ديدار و با رهبران ديني اين كشور گفتگو كردند.

صلاح الدين كفتارو مدير كل مجمع مذكور در اين ديدار اظهار داشت: اديان آسماني به مكارم اخلاقي و تحكيم صلح و امنيت در ميان طيفهاي مختلف يك جامعه دعوت مي كنند و سعي در برقراري ارتباطي نيكو ميان اديان مختلف به ويژه مسلمانان و مسيحيان دارند.

وي با اشاره به ضرورت تحكيم گفتگو و ارتباط ميان فرهنگهاي ديگر ياد آور شد: بايد به بيداري و آگاهي فرهنگي و ديني اقدام كرد و در اين راستا به حمايت از جوانان پرداخت.

صلاح الدين كفتارو همچنين بازگشت به تعاليم آسماني و دعوت به صلح و اشاعه عدالت را در همكاري ميان ملتها بسيار مؤثر عنوان كرد .

رئيس نمايندگان ديني دانمارك با اشاره به ارتباط عميق مسلمانان و مسيحيان دانمارك گفت: مسلمانان دانمارك در كنار مسيحيان اين كشور با احترام متقابل و همزيستي مسالمت آميز زندگي مي كنند.

وي با تأكيد بر ضرورت گفتگوهاي سازنده و تبادل فرهنگي كه اساس تعامل ميان ملتهاي مختلف است، افزود: مسلمانان جهان تأثير بسياري در فرهنگ، علوم و تمدن فعلي جهان گذاشته اند و امروزه در جهان نقش و تأثير ديني، فرهنگي، فلسفي، تاريخي و تمدني اين انديشمندان مسلمان كاملا مشهود و هويدا است.