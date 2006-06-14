به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، پروفسور "امريتوس جان هاوارد تايرر" از سوي هم قطاران خود به عنوان يكي از پيشكسوتان در علم پزشكي و پژوهش به شمار مي رفت.

وي در زمينه تدريس علم پزشكي در كوئينزلند در 30 سال گذشته ابتكاراتي را از خود برجاي گذاشت و سازمان هاي مسئول در رابطه با تحقيقات پزشكي را در اين ايالت تاسيس كرد.

به گفته پروفسور "جان پييرن" يكي از حمايت كنندگان از انجمن پزشكي دانشگاه كوئينزلند، تايرر الگوي خوبي براي بسياري از دانشجويان رشته پزشكي بود.

پروفسور تايرر رياست بخش آموزش و پژوهش 4 بيمارستان استراليا را نيز برعهده داشت.

وي تحقيقات گسترده اي را در زمينه دانش پزشكي به انجام رساند و علاقه بسياري به مطالعه فرهنگ، زبان، هنر و تاريخچه نگارش كشورهاي ديگر داشت.