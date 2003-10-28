خطرات اعزام نيرو به عراق را به تركيه توضيح مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مروان معشر وزير امور خارجه اردن امروز سه شنبه گفت : اردن در جريان شركت در نشست وزراي امور خارجه كشورهاي همسايه عراق در دمشق، خطرات اعزام نيروي نظامي از سوي كشورهاي همسايه عراق به اين كشورتاكيد و پافشاري خواهد كرد.

معشرادامه داد: بسيارمهم خواهد بود كه براي تركيه توضيح دهيم چرا نمي خواهيم كه اين كشور به عراق نيرو اعزام كند.

وي ادامه داد : براي همگان خطرات اينكه هر كدام از كشورهاي همسايه عراق در اين كشورنيروي نظامي داشته باشد را توضيح مي دهيم.

پارلمان تركيه پيش از اين با در خواست دولت اين كشور مبني بر اعزام نيرو به عراق موافقت كرده بود .

اقدامي كه تاكنون به شكل جدي با انتقادها و مخالفتهاي اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق به ويژه نمايندگان كرد اين شورا مواجه شده است .

وزير امور خارجه اردن افزود : ما از فعاليت هاي حفظ صلح در عراق حمايت مي كنيم ،همانگونه كه خواهان استقرار نيروهاي بين المللي در عراق هستيم به شرط اينكه از كشورهاي همسايه عراق نباشند.

وي ادامه داد: در اين نشست همچنين مي خواهيم بدانيم كه طرف عراقي چه برنامه هايي براي گسترش برنامه هاي امنيتي خود دارند.

نشست وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق و از جمله تركيه در روزهاي شنبه و يكشنبه آينده براي بررسي تحولات عراق دردمشق برگزار خواهد شد. هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق نيز در اين نشست شركت خواهد كرد.