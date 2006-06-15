به گزارش خبرگزاري مهر، كارگاه بين المللي هگل كه در دانشگاه كولگن آلمان برگزار مي شود، در نظر دارد آراي فلسفي هگل و پيشا ادراكات وي در باب مقولات فلسفي را مورد بررسي قرار دهد.

فلسفه سياسي، پديدارشناسي روح، ديالكتيك، منطق و خدا از جمله مسائلي است كه در اين كارگاه مورد بررسي قرار مي گيرد.

گئورگ ويلهم فردريش هگل، فيلسوف ايده آليست آلمانى در "دوك ورتمبرگ" به دنيا آمد و در مدرسه الهيات تحصيل كرد، مدرسه اى كه در آن با هولدر لين شاعر و فردريش شلينگ فيلسوف آشنا شد.

فلسفه اى كه او بنيان گذاشت تا به امروز همچنان محل مناقشه است ولى در روزگار خود تأثير بسيارى در پى داشت.