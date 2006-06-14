جشنواره تابستاني تهران از نيمه تيرماه آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، امين متوليان، معاون فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري و مسئول برنامه هاي تابستاني 85 اين سازمان با بيان اين مطلب اظهار داشت: مديريت سازمان فرهنگي هنري، سال 85 را با دغدغه تابستان آغاز كرد و سعي دارد تا مجموعه تعاملات ، تدابير و طرح ها را در جمع ستاد برنامه ريزي تابستان به عيار نقد سنجيده و آنها را در مجموعه اي مدون ارايه كند.

وي افزود: يك تغيير بارز برنامه هاي تابستاني اين سازمان در تغيير عنوان آن از نهضت تابستاني به جشنواره تابستاني تهران است، استدلال اين تغيير ، منطق نوآوري است كه اقتضا مي كند تا نو شدن در موضوع به موازات نو شدن در روش پيگيري شود.

معاون فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تاكيد كرد: جشنواره تابستاني تهران از دهم تيرماه 85 آغاز شده و تا 17 مهرماه در يك دوره 100 روزه كار خود را دنبال مي كند و برنامه هاي اين جشنواره متناسب با حال و هواي تابستان و مرتبط با خاستگاه هويت اسلامي - ايراني طراحي شده است.

وي با اشاره به اهميت ذائقه فرهنگي شهروندان تهراني افزود: علاوه بر نماد پردازي واحد، شعارهايي نيز در كنار نام عمومي برنامه ها، متناسب با سياست هاي سازمان و ذائقه عمومي شهروندان طراحي شده است.

مسئول جشنواره تابستاني تهران اظهار داشت: يكي از مهمترين اهداف، در پيگيري اين جشنواره مديريت اوقات فراغت است و يافته هاي پژوهشي معتبر، درك شهودي از خواسته هاي اجتماعي و درصد تغييرات نظام آموزشي، ما را رهنمون كرد تا مخاطبان را در دسته بندي هاي مختلف قرار دهيم.