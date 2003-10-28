محدوديت زماني براي بررسي گزارش ، مشكل آژانس است

دكتر علي اكبر صالحي نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار" مهر" درباره ارتباط گفتگوهاي جاري ميان ايران و5 نماينده آژانس اتمي با توقف موقت غني سازي اورانيوم گفت : نتيجه اين مذاكرات تاثيري برتصميم ايران در مورد زمان تعليق غني سازي ندارد واين تصميم گيري ، سياسي و دردست بررسي است.

وي درمورد هزاران قطعه از تجهيزات غني سازي اورانيوم كه بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه بازرسي از آن را يافته اند گفت : هر دستگاه سانتريفيوژ مانند دستگاه خودرو متشكل از قطعات مختلفي است و ما براي اعتماد سازي و تصريح شفافيت فعاليتهاي ايران اجازه بازرسي جزء به جزء از اين قطعات را به آژانس داده بوديم.

دكتر صالحي افزود : غني سازي اورانيوم در ايران كاملا زير نظر آژانس انجام مي شود و از نظر حقوقي و مشروعيت هيچ گونه مشكلي ندارد ، دوربينها و بازرسي هاي دوره اي آژانس اتمي براين برنامه هسته اي ايران نظارت كامل دارند و ما فقط براي ايجاد جو اعتماد آميز بين المللي ، تعليق اين برنامه را پذيرفته ايم .

وي درباره زمان روشن شدن نتيجه بررسيها و نمونه برداريهاي جديد آژانس، با اشاره به غير منطقي بودن مهلت تعين شده در نشست پيشين شوراي حكام گفت : آژانس طبق خواست شوراي حكام بايد بتواند پيش از نشست اواخر آبان با بررسي اطلاعات مكتوب ارائه شده از سوي ايران وبررسي هاي محيطي، گزارشي براي ارائه به شوراي حكام تهيه كند وبه تعبيري سعي كند موضوع ايران را بطور كلي ببندد .

صالحي افزود : باتوجه به اينكه ما هيچ امر مبهمي براي آژانس باقي نگذاشته ايم و هيچ سوال آژانس از ايران بي پاسخ نمانده است توانايي تكميل گزارشي از عملكرد ايران درمهلت مقرر بستگي به خود آژانس دارد هرچند چون به طور معمول دستيابي به نتيجه نمونه برداريها حد اقل يك ماه طول مي كشد تعيين مهلت زماني براي كار آژانس درايران بسيار غير منطقي بود. باوجود اين ، اين محدوديت زماني مشكل آژانس است .

طبق بند 7 قطعنامه كشورهاي غربي مصوب درشوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه جمهوري اسلامي ايران از ابتدا برغيراصولي و غير قابل اجرا بودن آن تاكيد داشت ، دبير كل آژانس موظف شده بود درماه نوامبرگزارشي كامل از عملكرد هسته اي ايران تهيه و به شورا ارائه كند . ساير بندهاي قطعنامه باوجود عدم برسميت شناختن آن ازسوي جمهوري اسلامي ايران، صرفا براي حفظ اعتماد جامعه جهاني پذيرفته شده است.

