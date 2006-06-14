به گزارش خبرگزاري مهر ، دور جديد گفتگوهاي داخلي فلسطين روز چهارشنبه( 24 خرداد) آغاز شد .

ابومازن هدف از انجام اين گفتگوها را دستيابي به توافق ملي درمورد سند اسيران اعلام كرده است .

اين سلسله گفتگوها بر اساس سندي صورت مي گيرد كه بازداشت شدگان و اسيران فلسطيني عضو همه گروههاي فلسطيني روز دهم ماه مه(20 ارديبهشت) به نام "طرح ملي دموكراتيك" براساس وحدت موضع فلسطينيان ارائه دادند كه به امضاي بازداشت شدگان برجسته به ويژه مروان برغوثي دبيركل جنبش فتح دركرانه باختري،شيخ عبدالخالق النتشه عضو هئيت فرماندهي عالي جنبش "حماس"؛ عبد الرحيم ملوح معاون دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين و شيح بسام السعدي از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين رسيده بود.

اين سند خواهان "تدوين يك طرح فلسطيني براي تحرك سياسي فراگير و همه جانبه و وحدت مواضع سياسي فلسطين براساس برنامه اجماع ملي فلسطين، قوانين عربي وقوانين و قطعنامه هاي بين المللي صادره درباره ملت فلسطين است كه سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) وتشكيلات خودگردان و دولت و گروههاي ملي و اسلامي و نهادهاي جامعه مدني نمايندگي آن را به عهده دارند".

در پي بي نتيجه پايان يافتن گفتگوي داخلي فلسطيني، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين 10روز براي موفقيت گفتگوي ملي بين همه طيف ها و گروههاي فلسطيني مهلت تعيين كرد كه با عدم حصول نتيجه در اين زمينه راي به برگزاري همه پرسي در تاريخ 31 ژوئن( 9 مرداد) داد .

اساسا گروههاي فلسطيني به دليل شرايط دوران مقاومت پراكنده عمل كرده اند و از ساختار قدرتي همانند كشورداري به دور بوده اند . عدم تجربه در اين زمينه و وامداري برخي گروهها در حفظ قدرت ، روند واگرايي را در بين فلسطينيان افزايش داده است .