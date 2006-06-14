اين سلسله گفتگوها بر اساس سندي صورت مي گيرد كه بازداشت شدگان و اسيران فلسطيني عضو همه گروههاي فلسطيني روز دهم ماه مه(20 ارديبهشت) به نام "طرح ملي دموكراتيك" براساس وحدت موضع فلسطينيان ارائه دادند كه به امضاي بازداشت شدگان برجسته به ويژه مروان برغوثي دبيركل جنبش فتح دركرانه باختري،شيخ عبدالخالق النتشه عضو هئيت فرماندهي عالي جنبش "حماس"؛ عبد الرحيم ملوح معاون دبيركل جبهه خلق براي آزادي فلسطين و شيح بسام السعدي از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين رسيده بود.
اين سند خواهان "تدوين يك طرح فلسطيني براي تحرك سياسي فراگير و همه جانبه و وحدت مواضع سياسي فلسطين براساس برنامه اجماع ملي فلسطين، قوانين عربي وقوانين و قطعنامه هاي بين المللي صادره درباره ملت فلسطين است كه سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) وتشكيلات خودگردان و دولت و گروههاي ملي و اسلامي و نهادهاي جامعه مدني نمايندگي آن را به عهده دارند".
در پي بي نتيجه پايان يافتن گفتگوي داخلي فلسطيني، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين 10روز براي موفقيت گفتگوي ملي بين همه طيف ها و گروههاي فلسطيني مهلت تعيين كرد كه با عدم حصول نتيجه در اين زمينه راي به برگزاري همه پرسي در تاريخ 31 ژوئن( 9 مرداد) داد .
اساسا گروههاي فلسطيني به دليل شرايط دوران مقاومت پراكنده عمل كرده اند و از ساختار قدرتي همانند كشورداري به دور بوده اند . عدم تجربه در اين زمينه و وامداري برخي گروهها در حفظ قدرت ، روند واگرايي را در بين فلسطينيان افزايش داده است .
نكته اي كه در اينجا مطرح است اين است كه تا زماني كه تفكرات رايج دربين سران فلسطيني كسب قدرت باشد و آثار سوء چالشها در بعد جهاني آن درك نگردد؛ دستيابي به تفاهم با راهكارهمه پرسي نيز سودمند نخواهد بود. دستيابي به تفاهم بدون رجوع به همه پرسي مي تواند تمريني براي طرفهاي فلسطيني براي هضم روند واقعي دموكراسي در آينده باشد و اثرات مثبت آن بيش از همه پرسي خواهد بود .هر چند رويكرد همه پرسي به عنوان راه حل نهايي و دميدن روح حقانيت براي حل اختلافات طرفين سودمند است، اما نفس زير سوال بردن نتيجه انتخاباتي كه سه ماه از مدت عمر آن مي گذرد وتلاش براي تعديل آراء مردم به منزله عقب گرد از راه دموكراسي است.
ارزيابي مهر حاكي است درك چنين موضوعي پس از حملات رژيم صهيونيستي به نوار غزه در طي چند روز گذشته بيش از گذشته احساس شده است . بنابراين طيف هاي عراقي در تلاش هستند تا زمان تعيين شده براي همه پرسي اختلافات موجود را حل كنند . توافق بدون رجوع به همه پرسي توان تشكيلات خودگردان را در چانه زني هاي بين المللي پيرامون مطالباتش افزايش خواهد داد و روند همگرايي را در بين گروههاي داخلي افزايش خواهد داد .
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