ديدار سفراي جديد سه كشور اروپايي با وزيرامورخارجه

به گزارش خبر گزاري "مهر" ، كمال خرازي در ديدار با هاين دفريس ، سفير جديد هلند درتهران ، تجربه مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران را مورد اشاره قرار دادو گفت : اين تجربيات منحصر به فرد بوده و ميتواند در آينده الگويي براي ساير كشورها باشد .

سفير هلند نيز با ابراز علاقه مندي كشورش به توسعه مناسبات ، ظرفيتهاي طرفين براي تقويت همكاريهاي اقتصادي و سياسي را مورد تاكيد قرار داد .

دكتر خرازي همچنين درديدار زاك ورمولن سفير جديد بلژيك در تهران ، بااشاره به زمينه هاي مستعد سرمايه گذاري در جمهوري اسلامي ايران و قوانين حمايتي موجود دراين عرصه بر لزوم همكاريهاي فيمابين تاكيد كرد .

سفير بلژيك نيز با ابراز علاقمندي و احتمام كشورش به گسترش هرچه بيشتر مناسبات گفت : براي گسترش ارتباطات ميان دو كشور نهايت تلاش خود را به كار خواهد گرفت .

پيش از ظهر امروز كريستوفر شارنا سفير جديد سوئد نيز در مراسم تسليم رونوشت استوار نامه اش به وزير امورخارجه كشورمان بااشاره به ابراز علاقه مندي بسياري از شركتهاي سوئدي براي مشاركت در انجام پروژه هاي مشترك در ايران ابراز اميدواري كرد مناسبات دو كشور هرچه بيشتر ارتقا يابد .

دكتر خرازي نيز دراين ديدار بااشاره به همكاريهاي اقتصادي و تجاري موجود ميان ايران و سوئد لزوم افزايش همكاريها در ساير زمينه ها را مورد تاكيد قرار داد .

