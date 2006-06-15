اكبر شفيعي، مدير عامل باشگاه ارم‌كيش قم به خبرنگار"مهر" در قم گفت: وحيد شمسايي با باشگاه قرار‌داد سه ساله داشت اما قرارداد مالي او فصل به فصل بسته مي‌شد. در اين فصل هم ما براي اين بازيكن مبلغي را مد نظر قرار داده بوديم و به هيچ وجه انتظار رقم بالايي را ازاو نداشتيم ولي شمسايي مبلغي را به ما گفت كه بسيار بالا بود و تقاضاي پول بيشتري كرد . درخواست اين كاپيتان تيم ملي فوتسال با سقفي كه باشگاه براي اين فصل از مسابقات در نظر گرفته بود مناسب نبود و از توان ما خارج بود. به همين خاطر رفتن يا ماندن در اين باشگاه را بر عهده خودش گذاشتيم و او هم اعلام كرد كه تام ايران خودرو رقم مورد درخواستش را قبول كرده است.



وي افزود: ما به شمسايي گفتيم در صورت رفتن از تيم بايد مبلغي را به باشگاه بدهد كه او هم قبول كرد.

مدير عامل باشگاه ارم‌كيش در مورد اين سوال كه عدم وجود شمسايي در روند تيم اثر منفي نخواهد گذاشت، گفت: به هر حال شمسايي بازيكن بزرگي است، ولي در اين مدت بازيكنان جوان ما از او چيزهاي بسياري ياد گرفتند و من مطمئنم كه با همين بازيكنان جوان در اين فصل از رقابت ها نتيجه خواهيم گرفت.

اكبر شفيعي در پايان خبر از پيوستن دو بازيكن غيربومي به اين تيم داد و گفت: قصد داريم با مبلغي كه از شمسايي مي‌گيريم، دو بازيكن غير بومي به تيم اضافه كنيم تا با قدرت بيشتري در رقابت‌ها شركت كنيم.