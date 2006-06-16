"پيام حوزه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، شماره اخير اين مجله حاوي مطالبي چون ارزش قلم از منظرآيت الله جوادي آملي، شعر معاصر حوزه، حوزه و ظرفيت هاي وبلاگ، ادبيات و قلم حوزه و مطالب ارزنده ديگر است.

در بخشي از سرمقاله اين فصلنامه با تاكيد بر نقش ادب و هنر در بيان حقايق و جذب قلوب انسان ها و به تسخير درآوردن دل هاي معاندان آمده است: در طول اعصار و قرون، آموزه هاي ديني چنان با ادب و هنر در آميخته است كه شايد بتوان ادعا كرد با هيچ رشته علمي، اين چنين آميختگي و پيوستگي اتفاق نيفتاده است لذا بر اساس منطق اعتدال مي توان بر ضرورت اهتمام جدي بر امر ادب و هنر در حوزه هاي علميه پاي فشرد تا پيامي كه حوزه دارد همراه با آيين و رسم خاصي ارائه شود و بر جان و دل مخاطبان نشيند.

مجله پيام حوزه، با صاحب امتيازي شوراي عالي حوزه علميه قم و مدير مسئولي حجت الاسلام سيد هاشمي حسيني بوشهري با انگيزه طرح مسايل مربوط به شئون مختلف حوزه هاي علوم ديني و آگاه ساختن روحانيان از تحولات جاري حوزه هر سه ماه يك بار منتشر مي شود.