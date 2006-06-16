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۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷

"پيام حوزه" منتشر شد

چهل و سومين فصلنامه فرهنگي ادبي "پيام حوزه " با صاحب امتيازي شوراي عالي حوزه علميه قم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شماره اخير اين مجله حاوي مطالبي چون ارزش قلم از منظرآيت الله جوادي آملي، شعر معاصر حوزه، حوزه و ظرفيت هاي وبلاگ، ادبيات و قلم حوزه و مطالب ارزنده ديگر است.

در بخشي از سرمقاله اين فصلنامه با تاكيد بر نقش ادب و هنر در بيان حقايق و جذب قلوب انسان ها و به تسخير درآوردن دل هاي معاندان آمده است: در طول اعصار و قرون، آموزه هاي ديني چنان با ادب و هنر در آميخته است كه شايد بتوان ادعا كرد با هيچ رشته علمي، اين چنين آميختگي و پيوستگي اتفاق نيفتاده است لذا بر اساس منطق اعتدال مي توان بر ضرورت اهتمام جدي بر امر ادب و هنر در حوزه هاي علميه پاي فشرد تا پيامي كه حوزه دارد همراه با آيين و رسم خاصي ارائه شود و بر جان و دل مخاطبان نشيند.

مجله پيام حوزه، با صاحب امتيازي شوراي عالي حوزه علميه قم و مدير مسئولي حجت الاسلام سيد هاشمي حسيني بوشهري با انگيزه طرح مسايل مربوط به شئون مختلف حوزه هاي علوم ديني و آگاه ساختن روحانيان از تحولات جاري حوزه هر سه ماه يك بار منتشر مي شود.

کد مطلب 339905

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