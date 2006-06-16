عضو هيچ هيات مديره اي در شهرداري نيستم

واعظ آشتياني در گفتگو با "مهر"، اخبار منتشر شده در سايت اينترنتي عارف نيوز مبني عضويت وي در چند هيات مديره شهرداري و موارد اتهامي ديگر را كذب محض خواند و اظهار داشت: مسئولان اين سايت مجهول الهويه اگر مدركي دال بر اين اخبار دارند به مراجع ذي صلاح ارائه دهند.

وي افزود: متاسفانه اين سايت در چند ماه اخير بدون هيچ مدركي به شخصيت هاي مختلف كشور حمله مي كند و مسائل كذب را به آنها و حتي به برخي احزاب نسبت مي دهد كه البته طرح اين مباحث ريشه در معادلات سياسي دارد.

عضو شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: هدف مسئولان اين سايت تخريب چهره هاي خدمتگزار است.

آشتياني با بيان اينكه مشخص است كه پشت پرده اين سايت چه گروه و افرادي فعاليت دارند، تصريح كرد: اين سايت كه استقبال كننده كمي نيز دارد فاقد هر نوع نگاه كارشناسي، منصفانه و منطقي در انتشار اخبار است. البته در زمان مقتضي مردم گروه پشت پرده اين سايت را خواهند شناخت.

وي با تاكيد بر اينكه عضو هيچ هيات مديره اي در شهرداري تهران نيست، گفت: مدعيان اين بحث اگر مدركي دارند خوشحال مي شوم كه اين مدارك را به مراجع ذيصلاح ارائه دهند . همچنان كه طي درخواست بنده و شكايت اداره كل حقوقي شهرداري تهران بر عليه سايت عرف نيوزاين شكايت در دادسراي ويژه مطبوعات، در شعبه اول بازرسي، تحت كلاسه 85/1/ب/69 مفتوح و قابل پيگيري است.

آشتياني با بيان اينكه براي تنوير افكار عمومي از اين سايت اينترنتي شكايت كرده است، اظهار داشت: بايد مشخص شود چه كساني در اين زمينه به دروغ پردازي مبادرت مي ورزند و چه اهدافي را دنبال مي كنند.

عضو شوراي شهر تهران در ادامه افزود: اين قبيل اقدامات ناشي از اين بود كه انتخابات شوراي شهر و انتخابات خبرگان زودتر از موعد مقرر برگزار مي شود و اين سايت با استفاده از اين شرايط دستپاچه شده و با توسل به اخبار كذب توسط افراد مغرض سعي در تخريب چهره افراد و مسئولان دارد. پرداختن به اين نوع اخبار و شايعات حكايت از اين دارد كه سايت مذكور خود به تشكل و حزبي سياسي وابسته است . حزبي كه همواره تلاش داشته تا ميان اصولگرايان اختلاف ايجاد كند. آن حزب قطعا براي انتخابات شوراهاي شهر برنامه دارد و قصد دارد چهره هاي شناخته شده شوراي دوم را مخدوش نمايد.

وي يادآور شد: اگر قرار است محاكمه اي هم صورت گيرد اين كار به عهده سايت هاي اينترنتي مجهول نيست.

آشتياني تصريح كرد: مطمئنا پس از رسيدگي به اين پرونده و محكوميت سايت مذكور واسطه ها براي برقراري صلح و آشتي جلو خواهند آمد.

اين عضو شوراي شهر تهران در پايان سخنان خود گفت: متاسفانه در اردوگاه اصولگرايان مواردي مشاهده مي شود كه باعث يكسري اختلاف نظر شده است و اين اختلاف نظرها گاها سر از سايت هاي مجهول درمي آورند.