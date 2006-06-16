  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۰

مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت درگفتگو با "مهر " :

برنامه توسعه ميدان گازي كيش درحال طراحي است

برنامه توسعه ميدان گازي كيش درحال طراحي است

مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت گفت : با اتمام كارهاي اكتشافي ميدان گازي كيش برنامه توسعه اين ميدان در حال طراحي است .

محمود محدث درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره وضعيت ميدان گازي  كيش گفت : يك چاه اكتشافي در اين ميدان حفرشده است .

وي افزود : در اين چاه به سطح تماس آب و گاز رسيديم و آزمايشات مفصلي در لايه هاي مختلف مخزن انجام شد .

به گفته محدث ، در اين مخزن اطلاعات كافي كسب شد و در اختيار شركت نفت وگاز پارس جنوبي و نفت فلات قاره قرار گرفت تا برنامه هاي توسعه اي اين ميدان انجام شود زيرا اين ميدان از نظر اقدامات اكتشاف كامل شده است .

مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت گفت : با صدور مصوبه شوراي اقتصاد ، كمتر از يك ماه آينده نيز قرارداد اكتشاف بلوك هاي گرمسار و خرم آباد به امضا مي رسد .

کد خبر 339908

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها