برنامه توسعه ميدان گازي كيش درحال طراحي است

محمود محدث درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره وضعيت ميدان گازي كيش گفت : يك چاه اكتشافي در اين ميدان حفرشده است .

وي افزود : در اين چاه به سطح تماس آب و گاز رسيديم و آزمايشات مفصلي در لايه هاي مختلف مخزن انجام شد .

به گفته محدث ، در اين مخزن اطلاعات كافي كسب شد و در اختيار شركت نفت وگاز پارس جنوبي و نفت فلات قاره قرار گرفت تا برنامه هاي توسعه اي اين ميدان انجام شود زيرا اين ميدان از نظر اقدامات اكتشاف كامل شده است .

مدير امور اكتشاف شركت ملي نفت گفت : با صدور مصوبه شوراي اقتصاد ، كمتر از يك ماه آينده نيز قرارداد اكتشاف بلوك هاي گرمسار و خرم آباد به امضا مي رسد .