عضو هيات مديره خانه موسيقي - در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر ضمن بيان اين مطب افزود : در اين چند سال تجربه هاي تلخ و شيرين راه را براي هموارتر كردن مسيرموسيقي فراهم آورده است. به خصوص كه تشكيل خانه موسيقي به تخصصي نگاه كردن در اين زمينه كمك هاي شاياني كرده است .

او در ادامه اظهارداشت : متاسفانه بين متوليان وسياستگذاران موسيقي كشورتعامل سازنده اي ايجاد نشده است،به نظر مي رسد حالا وقت آن رسيده كه اين تعامل برقرار شود .

گنجه اي درباره خصوصيات يك مدير لايق ، گفت : در وهله اول يك مدير بايد به حوزه اي كه در آن فعاليت مي كند اعتقاد داشته باشد و نسبت به آن عشق بورزد . علاوه برآن كار سياست را در هنر دخالت ندهد.

وي ادامه داد : يك مدير لايق بايد با هنرمندان يكرنگ باشد و در برخورد با آن ها سياسي بازي نكند.هنر به صداقت و راستي نياز دارد و اگر به غير از اين باشد اتفاقي نخواهد افتاد.

اين كمانچه نواز با اشاره به اين كه مهرباني پيش شرط مديريت در موسيقي است خاطر نشان كرد : مدير نبايد براي پيشبرد كارهاي خودش ناراست باشد و به وعده هايي كه مي دهد عمل نكند . خداوند در قرآن كساني را كه به قول خود عمل نمي كنند مورد عتاب قرار داده است .

اين عضو كانون مدرسان موسيقي درباره جايگاه موسيقي در زندگي افزود : تمام لطافت زندگي به موسيقي است و اگر اين عنصر درزندگي ها نباشد، شادمان و پويايي از آن جامعه رخت برمي بندد. اگر تعامل ميان دستگاه ها و موسيقيدانان بيشتر شود چراغ موسيقي پرفروغ تر خواهد شد .

او معتقد است كه موسيقي از صدا تشكيل شده و اگر صدا را از زندگي حذف كنيم چيزي نمي ماند . گنجه اي تاكيدكرد مديران جديد بايد در راه اعتلاي موسيقي ملي گام بردارند تا هويت فرهنگي ما زير سوال نرود.

داود گنجه اي در انتخابات روز گذشته خانه موسيقي ، با اكثريت آراه همچون سه دوره گذشته به عنوان نفر اول هيات مديره اين خانه برگزيده شد.