به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از فايننشال تايمز، بر اساس گزارشي كه توسط مركز حسابرسي دولت، نهاد پژوهشي كنگره آمريكا، انجام گرفته است، هرگونه تحريم صادرات نفت از سوي ونزوئلا به آمريكا موجب افزايش 15 درصدي قيمت جهاني نفت خواهد شد.

بر اساس اين گزارش كه قرار است اين ماه منتشر شود اما فايننشال تايمز به نسخه‌اي از آن دست يافته، به دولت آمريكا هشدار داده شده است كه اين كشور به هيچ وجه تاب تحمل هرگونه تحريم در بازار جهاني نفت را ندارد.

اين تحقيق كه به سفارش كميته روابط خارجي سناي آمريكا تهيه شده است، به بررسي ابعاد تحريم نفت خصوصا از جانب ونزوئلا پرداخته است.

هوگو چاوز رئيس‌جمهور ونزوئلا كه پنجمين صادركننده بزرگ نفت جهان است و 11 درصد نفت وارداتي آمريكا را تامين مي‌كند، به واشنگتن هشدار داده است كه در صورت پيگيري طرح توطئه عليه حكومت وي، صادرات نفت به آمريكا را قطع خواهد كرد.

در اين گزارش آمده است كه "قطع 2.2 ميليون بشكه توليد نفت در جهان براي مدت شش ماه موجب افزايش 11 دلاري بهاي نفت در مراحل نخست قطع توليد خواهد شد، كه اين افزايش معادل 15 درصد بهاي فعلي 70 دلاري نفت است".

در گزارش مركز حسابرسي دولت كنگره آمريكا همچنين هشدار داده شده است كه قطع 2.2 ميليون بشكه‌اي توليد نفت در جهان حدود 23 ميليارد دلار به بازدهي اقتصادي آمريكا ضربه خواهد زد.

اين گزارش مي‌افزايد: در صورت قطع صادرات نفت از سوي يكي از توليدكنندگان بزرگ نفت، نمي‌توان به افزايش توليد ديگر كشورها اتكا كرد، چرا كه به غير از عربستان ديگر توليدكنندگان بزرگ نفت از ظرفيت مازاد كافي برخوردار نيستند.

به گزارش مهر، پيش از اين وزير انرژي آمريكا مدعي شده بود اين كشور توان تحمل تحريم صادرات نفت از سوي ايران براي 18 ماه را دارد.