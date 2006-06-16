نعمت ‌اله پهلوانيان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در اردبيل افزود: در راستاي تصويب دولت و مجلس در جهت مقاوم‌ سازي اماكن روستايي كشور ، سالانه بيش از 200 هزار واحد مسكوني روستايي بازسازي و مقاوم ‌سازي خواهد شد كه سهم استان اردبيل در طي برنامه چهارم و پنجم ، ساخت بيش از70 هزار واحد مسكوني خواهد بود.

وي گفت: در طي 10 سال گذشته بيش از 26 هزار واحد روستايي در قالب اعطاي وام و تسهيلات بانكي در سطح استان مقاوم‌سازي شده است و طبق برآورد در حال حاضر 70 هزار واحد روستايي كم دوام و بي‌دوام در سطح استان وجود دارد كه پيش‌ بيني مي شود طي 10 سال اين واحدها نيز مقاوم ‌سازي و بازسازي شود.

پهلوانيان با اشاره به وام اعطايي بانك هاي عامل به اجراي اين طرح ، افزود: قرار است با تصويب آئين ‌نامه اجرايي و ابلاغ به بانك ها ‏، بانكهاي عامل اعطاي تسهيلات به ميزان 5 ميليون تومان را با 5 درصد سود بانكي و در اقساط 15 ساله به روستاييان پرداخت كنند تا روستا ‌نشينان با نظارت مهندسان مشاور و ناظران ، به ساخت مسكن 60 متري اقدام كنند.

وي كمبود مصالح در ساخت و ساز واحدهاي مسكوني روستايي را ، يكي از مشكلات اين طرح برشمرد و گفت: يكي از مشكلات اساسي در اجراي اين طرح فصل كاري محدود در استان و كمبود مصالح در آن فصل است كه طبق برآورد قرار است نياز مصالح هر استان در داخل استان ها تامين شود تا مشكلي به وجود نيايد و اين مي ‌تواند مشكلاتي اساسي به بار بياورد.

پهلوانيان با اشاره به موارد اولويت ‌دار در اجراي اين طرح تصريح كرد: براي اجراي طرح مقاوم‌ سازي مسكن روستايي اولويت‌ هايي چون سند مالكيت روستايي ‏، توجه به روستاهاي حادثه‌ خيز در بلاياي طبيعي از جمله سيل ، زلزله و رانش زمين ، بحث مشاركت مردم در اجراي طرح و اجراي طرح هادي روستايي به عنوان ملاك قرار گيرد كه سعي داريم با اين پارامترها ، روستاهاي اولويت ‌دار را مشخص و كار اجرايي را آغاز كنيم.

وي اظهار داشت: در كنار اجراي طرح مقاوم‌ سازي مسكن روستايي ، آنچه در طرح جديد به آن توجه جدي شده بحث زيبا‌سازي و تغيير ساختار روستاها از وضعيت كنوني است كه در اجراي اين طرح به زيباشناسي ساختمان مطابق با آداب و رسوم و نحوه معيشت مردم نيز توجه جدي خواهيم داشت.