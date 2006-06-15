حركت افتخارآميز جوانان ايراني در دستيابي به دانش بومي هسته اي يك اقدام تاريخ ساز و تمدن ساز است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز از نمايشگاه دستاوردهاي هسته اي دانشمندان ايراني بازديد كردند و ضمن گفتگو با متخصصان و كارشناسان از نزديك در جريان آخرين موفقيت هاي علمي اين متخصصان قرار گرفتند.
ايشان سپس در جمع مسئولان سازمان انرژي اتمي و جمعي از دانشمندان، متخصصان و كارشناسان هسته اي تأكيد كردند: حركت ارزشمند و افتخارآميز جوانان ايراني در دستيابي به دانش بومي هسته اي يك اقدام تاريخ ساز و تمدن ساز است و اين حركت علمي بايد با قوت به پيش رود و در ابعاد مختلف گسترش يابد.
ايشان ديدار با جواناني كه با همت والا و با تكيه بر استعداد خود كاري بزرگ را در تاريخ كشور انجام داده اند، يك خاطره شيرين و فراموش نشدني خواندند و افزودند: كليد اصلي پيشرفت، قدرت و سعادت هر كشوري، علم و فناوري است و ملتي كه تصميم دارد سرنوشت خودرا بسازد بايد اين كليد را بيابد.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به ظلم تاريخي كه بدليل فراهم نكردن زمينه بروز استعدادها در دوران قاجار و پهلوي در حق ملت ايران روا شد خاطرنشان كردند: امروز به بركت انقلاب اسلامي زمينه براي ظهور استعدادها و رشد علمي كشور، فراهم است و به واسطه همين شرايط و زمينه مناسب، دانشمندان جوان با تكيه بر استعدادهاي خود و بدون هيچ نسخه قبلي توانستند آرزوي بسيار بزرگي را محقق كنند.
حضرت آيت الله خامنه اي، اعتماد به نفس استعدادهاي جوان ايران و اعتقاد به توانايي خود را يك عيد بزرگ براي ملت ايران دانستند و تصريح كردند: هر لحظه از اين اقدام متخصصان كشور اجر الهي و معنوي غيرقابل معادل با هر اجر و پاداش مادي را دارد زيرا اين كار مقدمات استقلال و عزت دائمي يك ملت را بنا مي گذارد.
ايشان اهميت دستيابي دانشمندان ايراني به فناوري برجسته و پيچيده هسته اي را بسيار بالاتر از كشف و استخراج نفت در ايران ارزيابي و با اشاره به جنجال هاي سياسي و تبليغاتي غرب در اين خصوص، خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران زير بار اين فشارها نخواهد رفت و استمرار و روزافزوني اين حركت علمي را از اهداف اساسي و برجسته خود مي داند.
در اين ديدار آقاي آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به دستيابي ايران به چرخه كامل سوخت هسته اي گزارشي از آخرين دستاوردهاي علمي دانشمندان ايراني در بخش فناوري هسته اي و توانايي هاي كشورمان در مراحل مختلف چرخه سوخت هسته اي ارائه كرد و گفت: سازمان انرژي اتمي بمنظور تربيت نيروي مستعد جوان، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي را با چندين پژوهشكده تخصصي راه اندازي كرده است.
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