حركت افتخارآميز جوانان ايراني در دستيابي به دانش بومي هسته اي يك اقدام تاريخ ساز و تمدن ساز است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز از نمايشگاه دستاوردهاي هسته اي دانشمندان ايراني بازديد كردند و ضمن گفتگو با متخصصان و كارشناسان از نزديك در جريان آخرين موفقيت هاي علمي اين متخصصان قرار گرفتند.

ايشان سپس در جمع مسئولان سازمان انرژي اتمي و جمعي از دانشمندان، متخصصان و كارشناسان هسته اي تأكيد كردند: حركت ارزشمند و افتخارآميز جوانان ايراني در دستيابي به دانش بومي هسته اي يك اقدام تاريخ ساز و تمدن ساز است و اين حركت علمي بايد با قوت به پيش رود و در ابعاد مختلف گسترش يابد.

ايشان ديدار با جواناني كه با همت والا و با تكيه بر استعداد خود كاري بزرگ را در تاريخ كشور انجام داده اند، يك خاطره شيرين و فراموش نشدني خواندند و افزودند: كليد اصلي پيشرفت، قدرت و سعادت هر كشوري، علم و فناوري است و ملتي كه تصميم دارد سرنوشت خودرا بسازد بايد اين كليد را بيابد.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به ظلم تاريخي كه بدليل فراهم نكردن زمينه بروز استعدادها در دوران قاجار و پهلوي در حق ملت ايران روا شد خاطرنشان كردند: امروز به بركت انقلاب اسلامي زمينه براي ظهور استعدادها و رشد علمي كشور، فراهم است و به واسطه همين شرايط و زمينه مناسب، دانشمندان جوان با تكيه بر استعدادهاي خود و بدون هيچ نسخه قبلي توانستند آرزوي بسيار بزرگي را محقق كنند.

حضرت آيت الله خامنه اي، اعتماد به نفس استعدادهاي جوان ايران و اعتقاد به توانايي خود را يك عيد بزرگ براي ملت ايران دانستند و تصريح كردند: هر لحظه از اين اقدام متخصصان كشور اجر الهي و معنوي غيرقابل معادل با هر اجر و پاداش مادي را دارد زيرا اين كار مقدمات استقلال و عزت دائمي يك ملت را بنا مي گذارد.

ايشان اهميت دستيابي دانشمندان ايراني به فناوري برجسته و پيچيده هسته اي را بسيار بالاتر از كشف و استخراج نفت در ايران ارزيابي و با اشاره به جنجال هاي سياسي و تبليغاتي غرب در اين خصوص، خاطرنشان كردند: جمهوري اسلامي ايران زير بار اين فشارها نخواهد رفت و استمرار و روزافزوني اين حركت علمي را از اهداف اساسي و برجسته خود مي داند.