جشنواره ملي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، تشويق دانشجويان مهندسي مواد و متالوژي در غني كردن تحقيقات و پروژه ها، تشويق و استفاده از توانايي هاي دانشجويان در انجام طرح هاي تحقيقاتي كاربردي و صنعتي و كشف استعدادها و جهت دهي به آنها در فعاليت هاي تحقيقاتي از اهداف جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد و متالوژي است.

جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد و متالوژي در دو رده كارشناسي و كارشناسي ارشد در تمامي گرايش هاي مصوب رشته مهندسي مواد برگزار مي شود و هر داوطلب مي تواند يك پايان نامه در اين جشنواره ارائه كند.

9 برگزيده در رده كارشناسي و 8 برگزيده در دوره كارشناسي ارشد جهت رقابت در گزينش نهايي انتخاب مي شوند و در گزينش نهايي پس از ارائه شفاهي، 3 برگزيده كارشناسي و 2 برگزيده كارشناسي ارشد طي مراسمي در 11 آبان 85 در دانشگاه علم و صنعت ايران معرفي خواهند شد.

به گزارش مهر، متقاضيان بايد دانشجو يا فارغ التحصيل يكي از گرايش هاي مهندسي مواد در دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي ايران باشند و فارغ التحصيلان شركت كننده در جشنواره بايد فارغ التحصيل يكي از سال هاي 83 ، 84 يا 85 باشند.

دانشجويان شركت كننده در جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد و متالوژي بايد حداكثر تا تاريخ 15 تير 85 از پايان نامه خود دفاع كرده باشند.