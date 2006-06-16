  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

/ براي اولين بار /

جشنواره ملي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد برگزار مي شود

جشنواره ملي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد برگزار مي شود

جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده در رشته مهندسي مواد به صورت يك طرح ملي توسط سازمان علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالوژي با همكاري انجمن سراميك ايران و انجمن مهندسين متالوژي ايران براي اولين بار برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، تشويق دانشجويان مهندسي مواد و متالوژي در غني كردن تحقيقات و پروژه ها، تشويق و استفاده از توانايي هاي دانشجويان در انجام طرح هاي تحقيقاتي كاربردي و صنعتي و كشف استعدادها و جهت دهي به آنها در فعاليت هاي تحقيقاتي از اهداف جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد و متالوژي است.

جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد و متالوژي در دو رده كارشناسي و كارشناسي ارشد در تمامي گرايش هاي مصوب رشته مهندسي مواد برگزار مي شود و هر داوطلب مي تواند يك پايان نامه در اين جشنواره ارائه كند.

9 برگزيده در رده كارشناسي و 8 برگزيده در دوره كارشناسي ارشد جهت رقابت در گزينش نهايي انتخاب مي شوند و در گزينش نهايي پس از ارائه شفاهي، 3 برگزيده كارشناسي و 2 برگزيده كارشناسي ارشد طي مراسمي در 11 آبان 85 در دانشگاه علم و صنعت ايران معرفي خواهند شد.

به گزارش مهر، متقاضيان بايد دانشجو يا فارغ التحصيل يكي از گرايش هاي مهندسي مواد در دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي ايران باشند و فارغ التحصيلان شركت كننده در جشنواره بايد فارغ التحصيل يكي از سال هاي 83 ، 84 يا 85 باشند.

دانشجويان شركت كننده در جشنواره تخصصي پايان نامه برگزيده مهندسي مواد و متالوژي بايد حداكثر تا تاريخ 15 تير 85 از پايان نامه خود دفاع كرده باشند.

کد خبر 340000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها