"جكي جان" سفير سازمان ملل در امر گردشگري شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شين هوا، سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل در بيانيه اي با اعلام اين مطلب افزود : جكي جان نيز براي اين منصب اظهار تمايل كرده و قول داده است كه تمامي تلاش خود را براي رونق بخشيدن به صنعت گردشگري در آسيا و اقيانوسيه به كار گيرد.

جان كه به علت فيلم هاي متنوع سفرهاي بسياري به كشورهاي جهان داشته است، قول داد تمامي توليداتش را براي جذب گردشگر به كار گيرد.

جكي جان و لوح سفير گردشگري

جكي جان استاد هنرهاي رزمي، يك تصوير جهاني است . وي در باره سفرهايش مي گويد : براي من مسافرت بزرگترين تفريح است. من به كشورهاي مختلف براي بازي در فيلم مي روم و در اين حين با مردم و فرهنگ هاي مختلف آشنا مي شوم .