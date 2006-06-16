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۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۹:۳۱

"جكي جان" سفير سازمان ملل در امر گردشگري شد

"جكي جان" سفير سازمان ملل در امر گردشگري شد

سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل متحد روز پنجشنبه "جكي جان" (Jackie Chan) هنرپيشه مشهور فيلم هاي اكشن را به عنوان اولين سفير گردشگري سازمان ملل در مناطق آسيا و اقيانوسيه منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شين هوا، سازمان جهاني گردشگري سازمان ملل در بيانيه اي با اعلام اين مطلب افزود : جكي جان نيز براي اين منصب اظهار تمايل كرده و قول داده است كه تمامي تلاش خود را براي رونق بخشيدن به صنعت گردشگري در آسيا و اقيانوسيه به كار گيرد.

جان كه به علت فيلم هاي متنوع سفرهاي بسياري به كشورهاي جهان داشته است، قول داد تمامي توليداتش را براي جذب گردشگر به كار گيرد.

جكي جان و لوح سفير گردشگري

جكي جان استاد هنرهاي رزمي، يك تصوير جهاني است. وي در باره سفرهايش مي گويد : براي من مسافرت بزرگترين تفريح است. من به كشورهاي مختلف براي بازي در فيلم مي روم و در اين حين با مردم و فرهنگ هاي مختلف آشنا مي شوم.

با وجود اين كه جكي جان شيوه زندگي ساده و بدون زياده روي را در پيش گرفته، اما نبايد فراموش كنيم كه وي تمام نيروي خود را براي افراط در كتك خوردن، شكستن استخوان و دررفتگي استخوان در فيلم هاي خود ذخيره كرده است. وي از استفاده از اسلحه در فيلم هاي خود امتناع مي كند و تمام شيرين كاري ها را بدون بدل انجام مي دهد.

کد مطلب 340130

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