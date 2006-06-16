شوراي امنيت ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق را تا پايان سال 2006 تمديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين موافقت بنا به درخواست دولت عراق و به صورت غير رسمي و بدون تصويب قطعنامه و حتي اعلاميه رياست شوراي امنيت صورت گرفت و تنها خانم "ايلين لوج" نماينده دانمارك به عنوان رئيس دوره اي كنوني شوراي امنيت در سخناني مطبوعاتي موافقت با تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق را بيان داشت.

شوراي امنيت همچنين از"تعيين وزيران دفاع و كشور و امنيت ملي عراق كه با آنها تشكيل دولت منتخب قانوني تكميل شد"،تمجيد كرد.

اعضاي اين شورا همچنين از پيشرفت حاصل شده در زمينه جذب نيروي نظامي و آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي عراق و افزايش روز افزون مسئوليت هاي آنها در صحنه عملي ستايش كرده است.

اعضاي شوراي امنيت همچنين خاطرنشان كردند همچنان منتظر روزي هستند كه نيروهاي عراقي بتوانند مسئوليت كامل را در زمينه حفظ امنيت و ثبات عراق برعهده گيرند كه اين امر زمينه را براي پايان ماموريت نيروهاي چند مليتي فراهم خواهد كرد.



اين شورا همچنين تروريسم در عراق را قاطعانه محكوم كرد.

در همين حال، "هوشيار زيباري" وزير امور خارجه عراق در برابر شوراي امنيت گفت كه عراق با وجود پيشرفت مداوم در زمينه سياسي همچنان شاهد وضعيت دشواري در زمينه امنيتي است و ادامه همكاري بين نيروهاي عراقي و نيروهاي چند مليتي همچنان ضروري است .



بر پايه اين گزارش، شوراي امنيت همچنين تمديد ماموريت صندوق توسعه براي عراق و دفتر بين المللي براي نظارت و رايزني را تصويب كرد.