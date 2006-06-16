شهروندان تهراني جوايز تفكيك زباله از مبداء را دريافت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران اعلام كرد: در اين مراسم كه در سالن اجتماعات پارك چيتگر برگزارشد ، بر اساس قرعه كشي رايانه اي بيش از 2500 تفر از شهروندان برنده شدند و جوايز نفيسي مانند سكه بهار آزادي ، دوچرخه ، ساعت ديواري ، ماشين حساب ، لوازم التحرير و بن شهروند دريافت كردند.

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد در اين مراسم گفت: اين برنامه در هفته هاي آينده در ساير مناطق شهر تهران ادامه خواهد داشت و شهروندان مناطق ديگر كه در اجراي طرح تفكيك از مبداء زباله موثر بوده و همكاري خوبي با شهرداري داشته اند نيز از اين جوايز بهره مند خواهند شد.

دكتر ابوالفضل ابراهيمي افزود: در آينده نزديك جشنواره فصلي بازيافت نيز برگزار خواهد شد و جوايز بسيار ارزنده اي مانند خودرو ، سفر حج عمره ، كمك هزينه تحصيلي و... به شهروندان اهدا مي شود.

وي اميدواري كرد: با مشاركت و همكاري شهروندان در زمينه تفكيك زباله از مبداء ، شاهد نتايج و دستاوردهاي بسيار ارزنده اين طرح در زمنيه توسعه پايدار شهري خواهيم بود.