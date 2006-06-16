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۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰

/ گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به جام جهاني -83 /

مهرزاد معدنچي به ديدار برابر پرتغال مي رسد

مهرزاد معدنچي به ديدار برابر پرتغال مي رسد

هافبك مصدوم تيم ملي فوتبال كشورمان به ديدار فردا برابر پرتغال خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به آلمان ، مهرزاد معدنچي كه درتمرين روز چهارشنبه تيم ملي فوتبال كشورمان دچار مصدميت از ناحيه قوزك پا شده بود در تمرين عصر ديروز حضور پيدا كرد.
براساس اظهار نظر كادر پزشكي تيم ملي، معدنچي مي تواند با صلاحديد كادر فني در ديدار فردا برابر پرتغال تيم ملي فوتبال كشورمان را همراهي كند.
ديدار تيم هاي ملي فوتبال پرتغال و ايران ساعت 15 فردا به وقت آلمان و ساعت 30/16 دقيقه به وقت تهران در ورزشگاه اصلي شهر فرانكفورت برگزار خواهد شد.
کد مطلب 340253

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