سطح رقابت هاي بين المللي جودوي جام فجر بالاست

وي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار"مهر" در مورد مسابقات جام فجر گفت: سطح فني مسابقات خيلي خوب بود و انتظار چنين مسابقات سطح بالايي را نداشتيم. جودوكاران خوب ايراني در كنار تك چهره هاي تيم هاي ديگر باعث بالا رفتن سطح فني مسابقات شده اند.

ناكامورا در مورد علت سفر به تهران گفت: روابط متقابل در جودوي جهان امري طبيعي است، ضمن اينكه جودوي ايران طي چند سال اخير پيشرفت بسيارخوبي داشته كه باعث شده جايگاه خوبي براي خود در جهان تثبيت كند. ما با اين هدف كه اين مسابقات مي تواند محك خوبي براي جودوكارانمان باشد تصميم به سفر به تهران گرفتيم.



قهرمان المپيك 96 آتلانتا و مسابقات جهاني 97 فرانسه در رابطه با ويژگي جودوي ايران گفت: جودوي ايران سبك خاص خود را دارد. تكنيك هاي ناشناخته در جهان كه مختص ايرانيهاست نشانه بارز جودوي ايران است. اگر به اين جودو، اعتماد به نفس را اضافه كنيد مي توانيد نتايج بهتري كسب كنيد.

مربي ژاپن در پايان پيرامون رمز موفقيت خود گفت: من قبل از هر چيز هدف را براي خود ترسيم كرده ام. سپس با توجه به آن هدف، تمرينات سخت، سنگين و فشرده اي را برنامه ريزي كرده ام و به آن دست يافته ام.

كنزو ناكامورا يكي از سه برادر ناكامورا در جودوي ژاپن است كه در دهه 90 مدال هاي فراواني را براي ژاپن در مسابقات المپيك، قهرماني جهاني، بازي هاي آسيايي و قهرماني آسيا كسب كردند.