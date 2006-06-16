رهبران اتحاديه اروپا خواستار بازگشت ايران به پاي ميز مذاكره شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،رهبران 25 كشور عضو اتحاديه اروپا كه از روز گذشته در بروكسل مقر اين اتحاديه گرد هم آمده اند با اشاره به موضوع هسته اي ايران از اين كشور خواستند تا در اولين زمان ممكن به پيشنهادهاي مطرح شده غرب پاسخ دهد .

در پيش نويس قطعنامه اتحاديه اروپا درباره ايران آمده است : از ايران مي خواهيم تا به پيشنهادهاي غرب كه " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا آنها را به دست مقامات اين كشور رسانده پاسخ مثبت دهد .

غرب در بسته پيشنهادي خود به ايران بار ديگر خواستار توقف غني سازي اورانيوم اين كشور شده است .

رهبران اتحاديه اروپا همچنين با تاكيد دوباره بر لزوم حل ديپلماتيك موضوع هسته اي ايران خواستار بازگشت اين كشور به پاي ميز مذاكرات شدند .

از سويي ديگر آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در نشست روز گذشته خود اعلام كرد : بررسي موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران و همچنين بررسي و تصويب دستور كار اجلاس عمومي آژانس بين المللي انژي اتمي در ماه سپتامبر در دستور كار چهارمين روز اجلاس شوراي حكام قرار دارد.