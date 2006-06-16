شرح سفر رئيس جمهوري به قزوين داستان شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، نقطه شروع اين سفرنامه داستاني تهران است و نويسنده تلاش مي كند تا كليه حوادث و اتفاقات اين سفر استاني را در قالب داستان نقل كند .



اتفاقات پيش از سفر ، ورود رئيس جمهوري به استان ، استقبال اهالي منطقه از هيات دولت ، اشتياق مردم بوئين زهرا از محمود احمدي نژاد ، درد دلهاي اقشار مختلف " البرز" با رئيس جمهوري ، حضور احمدي نژاد در منطقه اي از آبيك و ... از بخش هاي مختلف اين سفرنامه داستاني است .



كيوان امجديان كه پيشتر كتابهايي چون : آموزش خاطره نويسي ، پنج مقاله تئوري در ادبيات داستاني ، بازگشت به روستا ، آتش در جنگل و عجيب ترين سفر را در كارنامه خود دارد ، بخش قابل توجهي از اين كتاب را آماده انتشار ساخته است .



وي در گفتگو با مهر يادآور شد : اگر چه اين كار با هدفي مشخص انجام گرفته است و قرار بود تا نوشته هاي همسفران رئيس جمهوري به عنوان برگي از تاريخ و براي روشنگري درباره زمان حال آماده شود ، اما متاسفانه جايگاه اين بخش ار تاريخ ، هنوز در نزد سياسيون شناخته نشده است .



سفرنامه قزوين تا به حال ، يكصد و پنجاه صفحه را به خود اختصاص داده است ، امجديان اين سفرنامه را پس از تدوين نهايي به انجمن قلم ايران مي سپارد تا مراحل انتشار اثر طي شود .



پيشتر نويسندگاني چون محمد علي گوديني و رضا رسولي ، سفرنامه هايي را مرتبط با حضور دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به دو استان كشور آماده انتشار كرده اند .

