لايحه استفساريه قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل / طرح لزوم انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مجلس شوراي اسلامي علاوه بر بررسي طرح ها و لوايح در دستور كار، سئوالات عبدالمحمد رستاد نماينده داراب و زرين دشت از وزير راه وترابري ، ولي ملكي نماينده مشكين شهر از وزير نيرو و عماد افروغ ، الياس نادران و كاظم جلالي نمايندگان تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر و شاهرود از وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را نيز در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است.

بر اين اساس ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون انرژي درمورد رد طرح حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها، يك فوريت اين طرح در جلسه علني مورخ 31/2/1385 به تصويب رسيده است)،ادامه قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سازمان مديريت و برنامه ريزي، انتخاب يكنفر از اعضاي كميسيون اجتماعي به انتخاب مجلس ( بجاي آقاي محمد حسين نژاد فلاح) به عنوان ناظردر شوراي عالي حقوق و دستمزد ( دراجراي ماده 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 )، گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره ماده (4) قانون كار و الحاق يك تبصره به آن،نخستين دستورات مجلس در هفته آينده است.

گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان ( در اجراي ماده 102 آيين نام داخلي مجلس با اولويت دردستور قرار گرفت)، گزارش شور دوم كميسيون آموزش تحقيقات در مورد طرح احياي معاونت پرورشي در وزرات آموزش و پرورش، گزارش شور دوم كميسيون اجتماعي در مورد لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد سئوال كريم شافعي نماينده مرند و جلفا از وزير امور اقتصادي و دارائي، گزارش كميسيون اجتماعي در مورد لايحه استفساريه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، نيز در دستور كار هفته آينده مجلس قرار دارد.

گزارش شور اول كميسيون اقتصادي در مورد لايحه تنفيذ اقدامات امور اقتصادي و دارايي در خصوص وصول سه درصد ( 3%) عوارض موضوع تبصره (50) قانون برنامه اول توسعه، گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح ايجاد اشتغال و توسعه صنعتي حوزه هاي توسعه نيافته كشور، گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه جهت تامين مسكن براي اقشار كم در آمد كشور با ده درصد (10%) آورده و گزارش شور اول كميسيون بهداشت و درمان در مورد رد طرح تشكيل سازمان غذا و دارو از دستورات هفته آينده مجلس است.

همچنين گزارش كميسيون عمران درمورد لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان و پروتكل الحاقي به آن، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران در دولت گرجستان، گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري شرقي اروگوئه نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.