معدل ورزشكاران اعزامي به دوحه مشخص شد

احمد محتشمي سرپرست فدراسيون ژيمناستيك در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: بعد از برگزاري نشست نهايي با كميته ملي المپيك ركوردهاي لازم ورزشكاران براي حضور در مسابقات دوحه طي نموداري تعريف شد .

وي ادامه داد: كارشناسان ژيمناستيك بعد از ارزيابي چند جام جهاني اخير در كشورهاي فرانسه،بلژيك و ايران و معدل گيري فيناليست هاي هر وسيله، معدلي را براي ورزشكاران ايراني براي شركت درمسابقات دوحه قرار دادند.

محتشمي افزود: در وسيله هاي بارفيكس، پرش روي خرك و دارحلقه معدل ورزشكاران ما از آن حد نصاب بالاتر بود ولي با اين وجود نمي توان به طور قطع وضعيت ايران را در مسابقات دوحه پيش بيني كرد.

وي با بيان اينكه برنامه هاي دوحه اين فدراسيون به صورت كامل دنبال مي شود و سياست گذاري هاي آينده نيز بعد از مجمع به شكل عملي در خواهد آمد گفت: برنامه هاي تيم هاي ملي براي بازي هاي آسيايي دوحه با قدرت پيگيري مي شود و به دنبال اين هستيم كه بعداز كشورهاي چين، ژاپن و كره سه قدرت اول آسيا، رتبه هاي هفتم وهشتم را از آن خود كنيم كه در اين صورت رضايت ما از اين تيم كامل خواهد بود.