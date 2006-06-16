به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي اين هفته نماز جمعه تهران با توصيف حضرت امام خميني (ره) به باراني كه از آسمان باريد و انقلاب اسلامي را به بار نشاند، اظهار داشت: پس از آن، ارزش‌ هاي انقلاب در دست انسان‌ هايي قرار گرفت كه برخي اين ارزش‌ ها را صاف و زلال نگه داشتند، ولي افراد ديگري انقلاب و پيروزي را گرفتند، اما هواهاي نفساني ‌شان همچون كفي روي آب زلال اين انقلاب قرار گرفت.

وي با اشاره به سالروز شهادت شهداي موتلفه آنان را كساني توصيف كرد كه از راه انقلاب به خوبي مراقبت و محافظت كردند و گفت: اين افراد آب زلال را از آسمان گرفته بودند و به هيچ عنوان هواهاي نفساني بر آن فائق نيامد. صادق اماني ‌ها، بخارايي ‌ها، هرندي‌ ها، نيك ‌نژادها و چمران‌ ها براي هميشه مانده و پيدا هستند.

خطيب نماز جمعه اين هفته‌ تهران از جوانان خواست به پايداري حق و از بين رفتن باطل در طول تاريخ توجه داشته باشند و افزود: همه توطئه ‌ها عليه نظام جمهوري اسلامي ايران نيز همچون اين كف روي آب بي ‌نتيجه مانده است.

امامي كاشاني حمايت از عدل، امنيت، انقلاب، اسلام و تقوا و پاكي را باراني دانست كه بايد زمينه ‌اي براي آن باران اصلي كه ظهور مقدس امام زمان (عج) است، باشد.

وي در ادامه با بيان اين‌ كه امروز توطئه‌ اي به بهانه مساله‌ انرژي هسته‌ اي عليه ايران در حال شكل ‌گيري است در خصوص ادعاهاي مخالفين حقوق ايران اظهار داشت: آنها مطرح مي‌ كنند كه اين مساله بين ‌المللي است اما همانطور كه مقام معظم رهبري فرمودند بايد پرسيد اگر چهار نفر در اتاق ‌ها حرف مي‌ زنند بايد به حساب ميلياردها بشر نوشته شود؟

امامي كاشاني با تاكيد بر اين ‌موضوع كه نه تنها در داخل بلكه در دنيا، حق را به ايران مي‌ دهند، گفت: قطعا توطئه ‌هاي آمريكا و صهيونيسم باقي نخواهد ماند و آن ‌ها از اينكه ايران به چنين علم و دانشي دست پيدا كرده است، مبهوت مانده ‌اند.

وي اظهار اميدواري كرد كه دولت و شوراي عالي امنيت ملي با ديپلماسي فعالي كه دارند، بتوانند از راههاي ديپلماتيك، خيرهاي زيادي را نصيب كشور كند.

امام جمعه اين هفته تهران همچنين اجلاس شانگهاي و حضور رئيس‌ جمهور ايران در اين اجلاس را مد نظر قرار داد و خاطرنشان كرد: آمريكا سعي مي كرد با وارد كردن فشار مانع از حضور رئيس‌ جمهور ايران شود و استدلالش هم اين بود كه يكي از بحث هاي اين اجلاس مبارزه با تروريسم است و ايران چون از تروريسم با ديد آنها، حماس و حزب‌ الله لبنان حمايت مي ‌كند، نمي ‌تواند حضور داشته باشد اما وزير امور خارجه‌ چين خطاب به آمريكا گفته بود كه ايران عضو اين اجلاس است.

خطيب نمازجمعه اين هفته‌ تهران، همچنين مراتب تاسف خود از اينكه گروههايي چون حزب ‌الله به عنوان تروريست مطرح مي ‌شوند، اعلام كرد.

امامي كاشاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سفر بوش به عراق اضافه كرد: آنها نه مي ‌توانند به دليل هزينه ‌هاي گزاف در عراق بمانند و نه مي‌ توانند از اين كشور خارج شوند و همين موضوعات است كه به سخره گرفته شدن بندگان باطل توسط خداوند مشاهده مي شود.

اشاره به "رحمت" به عنوان يكي از ويژگي ‌هاي بارز رسول اكرم (ص) محور اصلي سخنان امامي كاشاني در خطبه هاي اول نماز جمعه بود كه وي اظهار داشت: قافله سالار همه انبيا در همه امور بويژه رحمت، پيامبر اعظم حضرت محمد (ص) است.