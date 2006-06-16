  1. سیاست
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس :

روحيه جهادي لازمه رسيدن به اقتصادي رشديافته و پايدار است

امر سازندگي به عنوان قدم اول در حيات جمهوري اسلامي ژرف نگري و دورانديشي رهبر را نشان مي دهد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، احمد توكلي نماينده و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در پنجمين همايش فرهنگ جهادي كه با حضور پيشكسوتان جهادي و برخي مسئولان كشوري ، استاني برگزار شد، به تشريح تفكرات جهادگري و بيان اهميت روحيه جهادي پرداخت و افزود : روحيه جهادي با اقتصاد سرمايه داري سازگار نيست و ما براي رسيدن به اقتصادي رشد يافته و پايدار به اين روحيه جهادي نياز داريم .

وي افزود : روحيه جهادي وفاداري سازماني را افزايش مي دهد و به دنبال آن با افزايش سرمايه اجتماعي و كاهش هزينه مبادله صد درصد به نفع توليد ملي عمل مي كند.

حجت الاسلام حسن هاشمي گنابادي مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه جهاد كشاورزي استان نيز در اين مراسم ضمن قدرداني از زحمات جهادگران، جهاد را يك بال ارزشمند نظام توصيف كرد و اظهار اميدواري كرد كه اين فرهنگ ارزشمند در كنار فرهنگ ها و انديشه هايي كه درون مايه نظام هستند رو به رشد و بالندگي باشد و مورد بي مهري و تهاجم افراد ناباب قرار نگيرد.

