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۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۸

"اسلوني" به جمع استفاده كنندگان از "يورو" پيوست

اسلوني يكي ديگر از اعضاي اتحاديه اروپا نيز به جمع استفاده كنندگان از پول واحد اروپا پيوست .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، مقام هاي دولت اسلوني امروز جمعه در بروكسل اعلام كردند: اسلوني به عنوان سيزدهمين كشورعضو اتحاديه اروپا در نظر دارد از اول ژانويه سال 2007 ميلادي از پول واحد اروپا ( يورو ) استفاده كند .

كشورهاي اروپايي اعلام كرده اند كه همسويي در استفاده از پول واحد مي تواند در كاهش تورم موجود در سطح اروپا موثر واقع شود .
پيش از اين سه كشور لتوني ، ‌مالت و قبرس در آستانه سومين سال عضويت خود در اتحاديه اروپايي اعلام كردند كه به زدوي به جمع استفاده كنندگان از يورو خواهند پيوست .

كميسيون اتحاديه در واكنش به انتشار اخباري مبني بر احتمال عدم استفاده برخي از كشورها از پول واحد از آنها خواست تا هر چه زودتر پول واحد اروپايي را به كار گيرند .

كارشناسان مسائل اروپايي اعلام كردند كه تا سال 2010 ميلادي يورو به عنوان پول رسمي تمامي اعضاي اتحاديه اروپايي به كار گرفته خواهد شد.

کد مطلب 340324

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