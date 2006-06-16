اروپا بار ديگر بر لزوم تعطيلي زندان مخوف گوانتانامو تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نت ورد،"خوزه مانوئل باروسو" رئيس كميسيون اروپا در آستانه نشست پارلمان اروپا درباره مسئله زندان گوانتانامو اظهار داشت : پس از انتشار اخباري مبني بر خودكشي تعدادي از زندانيان گوانتانامو نگراني هايي در سطح جامعه بين الملل به وجود آمده است.



وي با تاييد لزوم مبارزه با تروريسم تصريح كرد:وجود زندان گوانتانامو دليل موجهي براي مبارزه با تروريسم به شمار نمي آيد .

از سويي ديگر پارلمان اروپا بر تعطيلي زندان گوانتانامو اصرار دارد .

" هانس اسوبودا " نماينده پارلمان اروپا در اين باره اظهار داشت : نشست قريب الوقوع اتحاديه اروپا - آمريكا در اتريش فرصت خوبي براي گفتگو درباره وجود زندان گوانتانامو است .

وي در ادامه سخنان خود افزود : ما به همكاري تنگاتنگ با آمريكا نياز داريم .

به نوشته اين منبع خبري شماري از كارشناسان مسائل حقوق بشر سازمان ملل در بيانيه اي با انتقاد از وجود زندان گوانتانامو خاطر نشان كردند : تداوم وجود چنين زنداني به هيچ وجه صلاح نيست .

از سويي ديگر سازمان عفو بين الملل از رياست دوره اي اتحاديه اروپا خواست تا با اتخاذ تدبير خاص گام مهمي را در اين راستا بردارد .

روز گذشته روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات مركز حقوق قانوني آمريكا نوشت كه مقامات نظامي زندان گوانتانامو ديدار وكلاي اين زندانيان و خبرنگاران را از اين مركز ممنوع اعلام كردند.