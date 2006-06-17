اعتبارات كلان خراسان جنوبي 100 درصد رشد داشته است

سيد صولت مرتضوي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در بيرجند با اشاره به اقدامات گسترده دولت نهم در استان خراسان جنوبي گفت : در سال 83 مجموع اعتبارات جذب شده اين استان126 ميليارد و 600 ميليون ريال بوده است كه اين رقم در سال 84 به بركت سفر هيئت دولت به خراسان جنوبي تنها در شهرستانهاي نهبندان و قاين به 280 ميليارد ريال رسيد.
وي اضافه كرد: سفر رييس جمهور به خراسان جنوبي صرف نظر از بركات معنوي بيش از 11 ميليارد ريال بركات مادي و اقتصادي براي مردم اين استان در پي داشته است.
استاندار خراسان جنوبي جاده سازي ، آبرساني به روستا ها ،افزايش سطح بهداشت ، توسعه در امر آموزش و پرورش و انجام پروژه گاز رساني به بيرجند را از مهمترين برنامه هاي سال جاري برشمرد و افزود: بايد طي برنامه توسعه 5 ساله ، تمامي روستاها از لحاظ شاخصهاي اقتصادي به رتبه هاي برتر كشور دست يابند و با حمايت دولت و مجلس غبار محروميت از خراسان جنوبي زدوده شود.
وي بر ساماندهي واحداث جاده درشهرستان هاي خراسان جنوبي تاكيد كرد و اظهار داشت: به زودي تسهيلات 5 ميليون ريالي در جهت مستحكم سازي واحد هاي مسكوني روستايي در اختيارروستائيان قرار مي گيرد.
وي اقدامات انجام شده در راستاي بهبود وضع اقتصادي مردم در خراسان جنوبي را در طول تاريخ بي سابقه دانست و افزود : براي اشتغال زايي از طريق بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده به متقاضيان تسهيلات خود اشتغالي پرداخت مي شود.
