اعتبارات كلان خراسان جنوبي 100 درصد رشد داشته است

سيد صولت مرتضوي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي " مهر " در بيرجند با اشاره به اقدامات گسترده دولت نهم در استان خراسان جنوبي گفت : در سال 83 مجموع اعتبارات جذب شده اين استان 126 ميليارد و 600 ميليون ريال بوده است كه اين رقم در سال 84 به بركت سفر هيئت دولت به خراسان جنوبي تنها در شهرستانهاي نهبندان و قاين به 280 ميليارد ريال رسيد .

وي اضافه كرد : سفر رييس جمهور به خراسان جنوبي صرف نظر از بركات معنوي بيش از 11 ميليارد ريال بركات مادي و اقتصادي براي مردم اين استان در پي داشته است .

استاندار خراسان جنوبي جاده سازي ، آبرساني به روستا ها ،افزايش سطح بهداشت ، توسعه در امر آموزش و پرورش و انجام پروژه گاز رساني به بيرجند را از مهمترين برنامه هاي سال جاري برشمرد و افزود : بايد طي برنامه توسعه 5 ساله ، تمامي روستاها از لحاظ شاخصهاي اقتصادي به رتبه هاي برتر كشور دست يابند و با حمايت دولت و مجلس غبار محروميت از خراسان جنوبي زدوده شود .

وي بر ساماندهي واحداث جاده درشهرستان هاي خراسان جنوبي تاكيد كرد و اظهار داشت : به زودي تسهيلات 5 ميليون ريالي در جهت مستحكم سازي واحد هاي مسكوني روستايي در اختيارروستائيان قرار مي گيرد.