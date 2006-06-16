ايران قدرت منطقه اي است/ دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي خواست هر ايراني است

به گزارش خبرگزاري مهر، خاتمي در گفتگو با روزنامه عرب زبان فرامنطقه اي "الحيات" چاپ لندن كه امروز جمعه منتشر شد، رويارويي نظامي بين آمريكا و ايران را بعيد دانست و به پيامدهاي دخالت آمريكا در عراق و اوضاع بين المللي و عدم آمادگي افكار عمومي آمريكا براي موافقت با جنگي جديد اشاره كرد.



وي گفت :" احتمال حمله نظامي ضد ايران اگر نگويم صفر است، اما بسيار بسيار كم است. ما هيچ نگراني از حمله نظامي نداريم و معتقد نيستيم كه شرايط براي اقدامي از اين دست مساعد باشد، با تاكيد بر اين ضرورت كه ما بايد آماده و هوشيار باشيم."

رئيس جمهوري سابق ايران با اشاره به اينكه ايران بايد از شرايط استفاده كند، اظهار داشت :" درباره موضوع هسته اي اجماعي در ايران وجود دارد به اين معني كه همه نيروها و جريانها اتفاق نظر دارند كه دستيابي به انرژي و فناوري صلح آميز هسته اي حق ما است حتي اين تفكر جايي در افكار عمومي براي خود پيدا كرده است."



وي افزود:" علاوه بر آن اجماع و رويكردي در ايران وجود دارد مبني بر اينكه ما هرگز به سمت سلاح هسته اي نخواهيم رفت و اين اجماعي است كه از رهبري تا سايرين را شامل مي شود."

خاتمي در ادامه به پيشنهاد اخير گروه 5+1به ايران اشاره كرد و گفت :" ممكن است ايران به ميزان صد در صد موافق با اين پشنهادهاي ارايه شده از سوي اروپا كه آمريكا با آن موافقت كرد، نباشد و خواهان چيزهاي ديگري است، اما اين پيشنهادها درحد خود ممكن است نقطه حركتي به سوي گفتگوها براي حل مسالمت آميز اين بحران باشد كه دو طرف با آن احساس كنند كه به حداقل چيزي كه مي خواهند دست يافته اند."

وي خاطر نشان كرد:" اذعان به مشاركت ايران و آمريكا در گفتگو براي حل اين مسئله صورت گرفت و اين امر تا ديروز مشكلي از جانب ايران و همچنين از جانب آمريكا بود، اما اين مرحله اي جديد است."

خاتمي افزود:" هم اكنون ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي به رسميت شناخته مي شود".