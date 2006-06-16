  1. هنر
۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۵۲

در بيرجند ؛

آرامگاه شاعر دوره قاجار اثر ملي شد

آرامگاه ملا علي اكبر خوسفي از عالمان و شاعران دوره قاجار ، در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد .

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي در گفتگوبا خبرنگار فرهنگ و ادب مهردر بيرجند ، با بيان اين مطلب تصريح كرد : آرامگاه ملاعلي اكبر خوسفي كه قدمت آن به اواخر قرن 13 هجري قمري بر مي گردد ، بنايي ساده شامل فضاي هشت ضلعي است كه در هر ضلع آن طاق نمايي با قوس جناقي به چشم مي خورد و ازيكنواختي فضاي داخلي آن جلو گيري مي كند .

پوشش بناي مذكور به صورت عرقچين مي باشد ودراين بنا جهت تامين نور و تهويه هوا روزنه هايي در ظلع هاي شرقي ، شمالي و جنوبي در نظر گرفته شده است .

به گفته وي ، مرمت آرمگاه علي اكبر خوسفي در مراحل پاياني است و تا كنون براي بازسازي آن 15 ميليون ريال هزينه شده است .

ازشاعر برجسته ملا علي اكبر خوسفي اشعارقابل توجهي در باب موعظه و نصيحت به يادگار مانده است .

