آرامگاه شاعر دوره قاجار اثر ملي شد

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان جنوبي در گفتگوبا خبرنگار فرهنگ و ادب مهردر بيرجند ، با بيان اين مطلب تصريح كرد : آرامگاه ملاعلي اكبر خوسفي كه قدمت آن به اواخر قرن 13 هجري قمري بر مي گردد ، بنايي ساده شامل فضاي هشت ضلعي است كه در هر ضلع آن طاق نمايي با قوس جناقي به چشم مي خورد و ازيكنواختي فضاي داخلي آن جلو گيري مي كند .
پوشش بناي مذكور به صورت عرقچين مي باشد ودراين بنا جهت تامين نور و تهويه هوا روزنه هايي در ظلع هاي شرقي ، شمالي و جنوبي در نظر گرفته شده است .
به گفته وي ، مرمت آرمگاه علي اكبر خوسفي در مراحل پاياني است و تا كنون براي بازسازي آن 15 ميليون ريال هزينه شده است .
ازشاعر برجسته ملا علي اكبر خوسفي اشعارقابل توجهي در باب موعظه و نصيحت به يادگار مانده است .
