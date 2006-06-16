طرح جامع يكپارچه سازي شبكه حمل و نقل عمومي تهران بزودي نهايي مي شود

دكتر بابك عباسي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس اين طرح مبداء ، مقصد و همچنين تعداد مورد نياز هر يك از وسايل نقليه عمومي شامل اتوبوس ، ون ، ميني بوس و تاكسي بر اساس ظرفيت بزرگراهها و خيابانها و قدرت مانور هر يك از آنها ، تهيه و تدوين مي شود.

وي در توضيح اين طرح اظهار داشت: بر اساس طرح يكپارچه سازي شبكه حمل و نقل تهران ، اين امكان ايجاد خواهد شد كه بر اساس ظرفيت و حجم هر يك از بزرگراه ها ، خيابانها و معابر پايتخت براي جابجايي مسافران استفاده شود. به عنوان مثال در جايي كه قدرت مانور اتوبوس كم باشد ، از خودروهاي ون يا ميني بوس كه براي تردد نيازمند فضاي كمتري است ، استفاده مي گردد.

معاون برنامه ريزي و مهندسي ترافيك سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران تصريح كرد: طرح يكپارچه سازي شبكه حمل و نقل تهران در حال حاضر با انجام بيش از 90 درصد مراحل مطالعاتي خود ، در حال نهايي شدن است.