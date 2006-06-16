تيم ملي بازيكن مصدوم ندارد / مصدوميت معدنچي جزئي است

به گزارش خبرنگاراعزامي"مهر" به آلمان ، عليرغم انتشار اخباري مبني براينكه تعداد زيادي از بازيكنان تيم ملي دچار مصدوميت هستند و برانكو براي بازي فردا با پرتغال به سختي مي تواند تيم ملي را با تركيب كامل روانه ميدان كند ، تمرين عصر امروز تيم ملي حكايت از آن داشت كه به جز مهرزاد معدنچي كه از دچارمصدوميت جزئي است تمامي بازيكنان در سلامتي كامل قرار دارند و مي توانند در ديدار برابر پرتغال به ميدان بروند .

دكتر پرهان خانلري پزشك تيم ملي نيز ضمن تاييد اين خبر اظهار داشت : وضعيت فريدون زندي ، علي كريمي و ستار زارع مطلوب است و اين سه بازيكن قادرند درصورت صلاحديد كادر فني تيم ملي را در ديدار فردا مقابل پرتغال همراهي كنند .



وي در مورد وضعيت مصدوميت مهرزاد معدنچي گفت : آسيبب ديدگي او جدي نيست و با استراحت و تمرينات سبك روزهاي گذشته در شرايط مطلوبي قرار دارد ولي اين احتمال وجود دارد كه براي بهبودي كامل او در ديدار برابر پرتغال كه بازي سنگيني به شمار مي رود ، به ميدان نرود .