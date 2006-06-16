گروه هشت با افزايش همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رشيد نورگالوف وزير كشور روسيه در پي نشست مسئولان بلندپايه قضايي، پليس، دادگستري كشورهاي عضو گروه هشت اظهار داشت: همگي به اين نتيجه رسيديم كه ما به استراتژي كارامدتر بر ضد جنايت و تروريسم نياز داريم.



به گفته وي، از جمله تدابيري كه در اين نشست بررسي شد، تقسيم اطلاعاتي است كه تشخيص هويت تروريستها را از طريق آزمايش DNA فراهم مي كند.



وي همچنين بر ضرورت توجه ويژه به امنيت وسايل نقليه تاكيد كرد.



شركت كنندگان همچنين بر اهميت افزايش كمك هاي مالي به اينترپل(پليس بين الملل) براي ايجاد پايگاه اطلاعاتي درباره جرايم جنسي و تخلفاتي درباره كودكان تاكيد كردند و وعده دادند تا نتيجه فعاليتهاي خود را دراين زمينه در سال آينده در آلمان كه نشست گروه هشت سال آينده درآن كشور برگزار خواهد شد،ارائه كنند.



آمريكا، انگليس، روسيه، فرانسه، كانادا، ايتاليا، ژاپن و آلمان اعضاي گروه هشت را تشكيل مي دهند.



نشست سران گروه هشت نيز قرار است 15 تا 17 ژولاي به ميزباني روسيه در شهر سنت پترزبورگ برگزار شود.