۲۶ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۳۴

/گزارش خبرنگار اعزامي مهر به جام جهاني- 92 /

فروشنده ايراني بليط مسابقات جام جهاني دستگير شد

فروشنده ايراني بليط مسابقات جام جهاني دستگير شد

يكي از كارمندان تورهاي ورزشي ايران در حين فروش غير قانوني بليط مسابقات جام جهاني پيش از ديدار ايران و مكزيك توسط پليس آلمان دستگير شد .

به گزارش خبرنگاراعزامي"مهر" به آلمان ، اين گروه تورهاي ورزشي كه قراربود بليط مسابقات را دراختيار تماشاگران اعزامي به آلمان قرار دهد ، زماني كه با عدم استقبال علاقمندان به فوتبال درسفر به آلمان روبرو شد ، در اقدامي غير قانوني اقدام به فروش بليط مسابقات توسط يكي از كارمندان خود كرد كه با دستگيري وي از سوي پليس آلمان همراه شد . 

پيش از اين مسئولان برگزاركننده مسابقات جام جهاني هشدار داده بودند كه با سودجويان وعوامل بوجود آورده بازارسياه بليط مسابقات جام جهاني برخورد قانوني خواهند كرد .

دستگيري اين عامل تورهاي ورزشي كه يكي ازكارمندان مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس به شمار مي رود ، ظرف روزهاي گذشته بازتاب وسيعي درمطبوعات آلماني داشته و گزارش هاي خبري ويژه اي در اين زمينه به چاپ رسيده است .  

