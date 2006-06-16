فروشنده ايراني بليط مسابقات جام جهاني دستگير شد

به گزارش خبرنگاراعزامي"مهر" به آلمان ، اين گروه تورهاي ورزشي كه قراربود بليط مسابقات را دراختيار تماشاگران اعزامي به آلمان قرار دهد ، زماني كه با عدم استقبال علاقمندان به فوتبال درسفر به آلمان روبرو شد ، در اقدامي غير قانوني اقدام به فروش بليط مسابقات توسط يكي از كارمندان خود كرد كه با دستگيري وي از سوي پليس آلمان همراه شد .

پيش از اين مسئولان برگزاركننده مسابقات جام جهاني هشدار داده بودند كه با سودجويان وعوامل بوجود آورده بازارسياه بليط مسابقات جام جهاني برخورد قانوني خواهند كرد .

دستگيري اين عامل تورهاي ورزشي كه يكي ازكارمندان مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس به شمار مي رود ، ظرف روزهاي گذشته بازتاب وسيعي درمطبوعات آلماني داشته و گزارش هاي خبري ويژه اي در اين زمينه به چاپ رسيده است .

