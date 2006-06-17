آئين نامه اعضاي بورد آموزش پزشكي عمومي تنظيم مي شود / آئين نامه اعتبار بخشي دانشكده هاي پزشكي تدوين مي شود

دكتر "ولي الله حسني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر، افزود: خصوصيات افراد شركت كننده در اين بورد تخصصي و شرح وظايف آنها به طور كامل در آئين نامه مشخص شده است.

وي تأكيد كرد: اعضاي هيئت علمي كه در اين بورد شركت خواهند داشت از نظر عملي بايد پروسه آموزشي و محتواي درسي رشته پزشكي عمومي را تعيين كنند و تغييرات احتمالي در اين خصوص را ياد آور شوند. اين افراد جزو نخبگان رشته خود محسوب مي شوند.

ارزيابي توانمندي دانشكده هاي پزشكي در اجراي برنامه استانداردسازي آموزش پزشكي

دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي همچنين از تدوين آئين نامه اعتبار بخشي دانشكده هاي پزشكي خبر داد و افزود: با تدوين اين آئين نامه مشخص مي شود كه هر كدام از دانشكده هاي پزشكي تا چه اندازه در اجراي برنامه استاندارد سازي آموزش پزشكي عمومي توانمند هستند.

وي توانمند سازي پزشكان عمومي را نيز از ديگر فعاليت هاي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي برشمرد و گفت: توانمند سازي پزشكان عمومي با هدف برخورداري اين فارغ التحصيلان از يك تبحر و يا توانمندي خاص از جمله رئوس برنامه توانمند سازي است.

حسني نمونه اين توانمندسازي را پزشك خانواده ذكر كرد و گفت: پزشكان خانواده و پزشكان ارجاع كه در سطح اول درمان قرار دارند، در تمامي دنيا مطرح است. پزشك عمومي تحت اين برنامه داراي شخيصتي مي شود كه در موقع مراجعه بيمار مي تواند درمان را به تحو صحيح انجام دهد و اگر بيمار به شرايط تخصصي تر نياز داشت وي را به پزشك متخصص ارجاع دهد.

وي اضافه كرد: دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي توانمند سازي پزشكان عمومي را به همكاري معاونت سلامت و انجمن هاي پزشكان انجام مي دهد.

دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي با اشاره به فعاليت كميته هاي توانمندسازي اين دبيرخانه گفت: كميته طب مكمل و كميته طب سالمندان از جمله اين كميته ها هستند. در اين كميته ها صاحبنظران بر روي برنامه هاي توانمند سازي پزشكان عمومي در جهت طب مكمل و طب سالمندان برنامه ريزي مي كنند.

وي افزود: با توجه به سوق يافتن جامعه در سال هاي آينده به سوي سالمندي و مشكلات خاص افراد سالمند بايد پيش بيني هاي لازم در جهت آمادگي پزشكان عمومي در خصوص اين گروه از جامعه وجود داشته باشد و در نظام سلامت تعريف شود.

آسيب شناسي تربيت دانشجوي پزشكي عمومي

حسني به همكاري دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي با دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اشاره و تأكيد كرد: دبيرخانه قصد دارد بيش از گذشته با مسائل آموزشي دانشگاه ها آشنا شود و به همين منظور در بازديدهاي معاونت آموزشي وزارت بهداشت از دانشگاه ها شركت دارد تا ضمن بازديد و آشنايي بيشتر، پروسه تربيت دانشجوي پزشكي عمومي را نيز آسيب شناسي كند.