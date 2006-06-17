يك آسيايي بايد جانشين عنان شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اينترفاكس،در بيانيه اي كه در ششمين اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي به امضاء رسيد، آمده است كه" سازمان همكاري شانگهاي از يك نماينده از آسيا به عنوان دبير كل بعدي حمايت مي كند" .



اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي روز پنج شنبه با حضور شش كشورعضو و پنج كشور ناظر با امضاء چند سند و بيانيه پايان يافت .

سازمان همكاري شانگهاي SCO در اصل با نام "شانگهاي 5 " در سال 1996 تاسيس شد كه هدف آن تا حد زيادي غيرنظامي كردن مرز بين چين و اتحاد جماهير شوروي بود و در سال 2001 اين سازمان ازبكستان را به عنوان عضو جديد پذيرفت و خود را با نام SCO نام گذاري كرد.

بر اساس اين گزارش، مغولستان در سال 2004 عضو ناظر شد و ايران، پاكستان، و هند سال بعد به عنوان عضو ناظر اعلام شدند. نقش اين سازمان ازآن زمان در منطقه اي افزايش يافته است و به موضوعاتي مثل مبارزه با تروريسم و مواد مخدرپرداخته است.

